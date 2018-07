Während die Aktienmärkte weltweit in den letzten Monaten stark gestiegen sind, ist der Kurs von Bitcoin weiter unter Druck geraten. Die Kryptowährung ist in den letzten vier Monaten um über 20 % gefallen, während der FTSE 100 um 10 % und der S&P 500 im gleichen Zeitraum um rund 5 % gestiegen sind. Unterdessen ist Gold in den letzten vier Monaten um 6 % gefallen. Das ist jedoch zumindest teilweise auf die verbesserte Stimmung der Investoren zurückzuführen, da defensive Anlagen für risikobewusste Anleger weniger attraktiv werden. Daher ist der Rückgang bei Bitcoin wohl noch besorgniserregender, da weniger risikoscheue Anleger eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...