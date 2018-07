Am letzten Tag der Luftfahrtschau in Farnborough gewinnt Airbus ein Rennen mit Boeing. Die Europäer werden demnach mehr Maschinen an AirAsia liefern, als bisher geplant. Dennoch konnte Boeing mehr Aufträge vermelden.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Boeing hat seinen Rivalen Airbus auf der Luftfahrtmesse in Farnborough bei Neubestellungen abgehängt. Derweil festigten beide Hersteller ihre Macht auf dem weltweiten Flugzeugmarkt. So hat sich Airbus einen wichtigen Jet des kanadischen Bombardier-Konzerns einverleibt, und Boeing soll die Mehrheit an der Verkehrsflugzeugsparte des brasilianischen Herstellers Embraer übernehmen. Von Herausforderern aus Russland und China war praktisch nichts zu sehen. Airlines und deren Passagiere könnten das bei den Preisen spüren, meinen Experten.

Insgesamt sammelte der US-Konzern Boeing auf der Messe Aufträge und Vorverträge über 528 Verkehrsflugzeuge ein, wie er am Donnerstag auf der Luftfahrtschau südwestlich von London mitteilte. Der europäische Airbus-Konzern kam auf 431 Maschinen.

Auf das laufende Jahr gesehen, liegen die Amerikanern den Angaben zufolge noch deutlicher vor Airbus. Während der Konzern mit Sitz im französischen Toulouse seit Januar Bestellungen ...

