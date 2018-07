Hamburg (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Berichtswoche kam es an den Ölmärkten zu einem regelrechten Ausverkauf, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Die Nordseesorte Brent habe um 10% auf 71 US-Dollar/Barrel nachgegeben - den niedrigsten Wert seit Anfang April. Der "sell-off" sei sowohl durch preispessimistische Nachrichtenflüsse auf der Angebots- und auch Nachfrageseite ausgelöst worden: der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China, die (vorübergehende) Entspannung bei den Disruptionen in Libyen und die Aussicht auf einen eher graduellen Rückgang des iranischen Angebots. ...

