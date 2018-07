Mainz (ots) - Woche 31/18 Samstag, 28.07.



Bitte Programm- und Zeitänderung beachten:



20.15 Good Kill - Tod aus der Luft Thomas Egan Ethan Hawke Molly Egan January Jones Jack Johns Bruce Greenwood Vera Suarez Zoë Kravitz Regie: Andrew Niccol USA 2014



21.50 Gätjens großes Kino



22.05 Die drei Tage des Condor (3 Days of the Condor) 0.00 Nachtfalken (Nighthawks) 1.30 Drei Engel für Charlie Abenteuer in der Karibik - Teil 1 2.15 Drei Engel für Charlie Abenteuer in der Karibik - Teil 2 3.10 Drei Engel für Charlie Auf dem Highway sind die Engel los 3.55 Drei Engel für Charlie Rache an einem Engel 4.40 Drei Engel für Charlie Der falsche Bräutigam 5.30 Drei Engel für Charlie -6.15 Der gefallene Engel (Der Spielfilm "Mord und Margaritas" entfällt).



Sonntag, 29.07.



Bitte Zeitkorrektur beachten:



6.15 Gätjens großes Kino



(ab 6.25 Uhr Programm wie ausgedruckt).



