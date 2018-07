Nicht erst die aktuellen Wetterextreme machen deutlich: Ökologische Fragen müssen in die Wohlstandsmessung einbezogen werden. Einige Ökonomen arbeiten bereits an Nachfolgern für das BIP.

Felder voll ausgetrockneter Maispflanzen in Deutschland, gleichzeitig braune Schlammmassen in den Straßen japanischer Städte. Das sind keine Bilder aus einer Klima-Dystopie, sondern das ist die Wirklichkeit im Sommer 2018. Der Klimawandel ist da. Und durch seine Kosten - Ernteausfälle, Sachschäden - ist er auch ein ökonomisches Problem.

Dass Klimawandel und andere ökologische Themen auch ökonomische sind, ist zwar offensichtlich. Dennoch spielen sie in volkswirtschaftlichen Debatten bislang keine große Rolle. Christoph Gran will das ändern. Der Ökonom beim ZOE, dem Institut für zukunftsfähige Ökonomien, forscht im Auftrag des Umweltbundesamtes an alternativen Wohlfahrtsindikatoren. Im Verbund mit anderen Wissenschaftlern verschiedener Institute hat er zunächst untersucht, ob die natürlichen Lebensgrundlagen in makroökonomischen Modellen überhaupt eine Rolle spielen. Die vorläufige Bilanz: "Durchwachsen bis schlecht", sagt Gran. "Die meisten Modelle berücksichtigen Umweltfaktoren nicht ausreichend."

Denn in diesen dominiert bislang vor allem das Bruttoinlandsprodukt. Bis heute ist im wirtschaftlichen und politischen Diskurs ein steigendes BIP Synonym für gesellschaftliche Entwicklung, Wohlstand und Erfolg eines Landes. Teilweise zu Recht: Historische Werte belegen, dass materieller Wohlstand mit einer Verbesserung der Lebensbedingungen und wachsender Zufriedenheit einhergeht. Die Gossensche Regel des abnehmenden Grenznutzens zeigt jedoch auch, dass dies nur bis zu einem bestimmten Schwellenwert der Fall ist. So wie der Nutzen zusätzlicher Brötchen ab einer bestimmten Menge aufgrund von Übersättigung abnimmt, entkoppeln sich Zufriedenheit und materieller Wohlstand ab einem bestimmten Pro-Kopf-Einkommen. Das macht die Vorherrschaft des BIP immer offensichtlicher zum Relikt einer vergangenen Zeit, die noch von unmittelbarem Elend und materiellen Mängeln geprägt war.

"Weiche Indikatoren wie Umweltkosten, soziale Ungleichheit, psychische und physische Gesundheit, die für das Gemeinwohl prägend sind, bleiben im BIP völlig unbeachtet", sagt Gran. Darüber hinaus kann das BIP reale Umstände nicht in ihrer Komplexität abbilden. Wenn beispielsweise nach Umweltkatastrophen Reparaturen vorgenommen werden oder wenn Luftfilter in Autos eingebaut werden müssen, steigt das BIP, obwohl die Gründe dafür offensichtlich schädlich waren. Dass es immer noch als gängiger Indikator für den Fortschritt einer Gesellschaft hinzugezogen wird, hat vor allem praktische Gründe. Die Ermittlung des BIP beruht auf eindeutigen, historisch und international vergleichbaren Daten. Das macht es zu einem leicht verständlichen und einfach zu vermittelnden Wirtschaftsindikator. Und vermutlich auch zu einem unverzichtbaren. "Es geht nicht darum, das BIP abzuschaffen", sagt Gran deswegen, "sondern darum, es in der Wohlstandsmessung ...

