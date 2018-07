Attacken aus dem Netz auf Unternehmen und vor allem Finanzdienstleister nehmen zu. Bisher sind Deutschland und Europa nur unzureichend vorbereitet auf die Gefahr.

Keine andere Kategorie von Verbrechen nimmt so rasant zu wie Cyberkriminalität. Das Risikobarometer der Allianz listet Cybervorfälle in diesem Jahr an zweiter Stelle der weltweit größten Geschäftsrisiken auf. Vor fünf Jahren landete das Thema noch auf Platz 15. Für Europas Unternehmen geht es um keine abstrakte Bedrohung. Nach Angaben der EU-Kommission haben 80 Prozent der Unternehmen schon einmal eine Attacke aus dem Netz erlebt.

Das Problem wird sich in den kommenden Jahren noch verstärken, denn die voranschreitende Digitalisierung eröffnet Hackern neue Möglichkeiten. "Heutzutage muss man nicht einmal mehr ein Experte sein, um eine Cyberattacke zu starten", sagt Philipp Amann vom Europäischen Zentrum für Cyberkriminalität bei Europol. Instrumente, die 15 Dollar kosten, finden sich im Internet. Gleichzeitig haben auch Staaten den Cyberspace für Machtspiele entdeckt. Die Cyberattacke WannaCry, die im Mai 2017 Computer in 150 Ländern lahmlegte und nur gegen Lösegeldzahlung wieder freigab, soll ihren Ursprung in Nord-Korea haben. Die kurz darauffolgende Attacke Petya, die vor allem die Ukraine aber auch Deutschland traf, hatte ihren Ursprung offenbar in Russland.

Ein besonders attraktives Ziel für Missetäter im Netz sind Finanzdienstleister. Heute muss niemand mehr einen Tresor knacken, um an große Summen zu gelangen. "Die ...

