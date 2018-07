Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem es in den vergangenen zwei Wochen am deutschen Aktienmarkt nach oben gegangen war, gab es am Donnerstag einen Rücksetzer. Bereits am Vortag scheiterte der Benchmark-Index DAX an der sogenannten 200-Tagelinie, die er auch heute nicht bezwingen konnte. Zudem ging es für die Aktie des Index-Schwergewichts SAP nach Veröffentlichung von Zahlen um 3,5 Prozent nach unten. Die Umsätze waren weiterhin sommerlich dünn, und der Handel verlief erneut in vergleichsweise ruhigen Bahnen. Der DAX beendete den Tag mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 12.686 Punkten.

Am Freitag macht die noch junge Berichtssaison Pause. Im Fokus steht dann der kleine Verfall am Terminmarkt.

SAP kann die hohen Erwartungen nicht erfüllen

Analysten fanden mehrheitlich lobende Worte für die Quartalszahlen von SAP. So haben die Analysten von Warburg nach den Zahlen das Kursziel auf 115 Euro angehoben, verwiesen allerdings auf den andauernden Gegenwind von der Währungsseite. Die Kollegen von Jefferies überzeugte das Cloudgeschäft der Softwareschmiede. Und Bryan Garnier verwies auf die überzeugende Entwicklung des Umsatzes. Doch nach den Kursgewinnen in den vergangenen zwei Wochen wurden Gewinne mitgenommen.

Die Aktie von Continental gab um 1,7 Prozent nach. Der Automobilzulieferer hatte am Vortag die umfassende Neuordnung der Konzernstruktur beschlossen. Die Analysten von HSBC und Lampe sollen ihr Votum jeweils auf Hold nach Buy gesenkt haben, was belastete.

Morphosys mit globalem Lizenzvertrag mit Novartis

Morphosys gewannen 3,7 Prozent. Die Analysten von Oddo BHF sehen die Partnerschaft von Morphosys mit Novartis und Galapagos für das Programm MOR 106 sehr positiv. Die finanzielle Seite erscheine attraktiv - insbesondere die Lizenzgebühren. Nach Erhalt einer Meilensteinzahlung aus der Allianz mit Bayer gewannen Evotec 1,9 Prozent.

Home24 gaben nach gesenkter Umsatzprognose um 4,2 Prozent nach, für die Aktie von Großaktionär Rocket Internet ging es 0,7 Prozent nach unten. Die Analysten von Kepler Cheuvreux sprachen von einem insgesamt schwachen Quartalsergebnis von Zooplus, mit der Aktie ging es um 8,9 Prozent abwärts. Positiv wurde an der Börse dagegen gewertet, dass die Gläubiger des Möbelhandelskonzerns Steinhoff (plus 20 Prozent) der finanziellen Restrukturierung des Unternehmens überwiegend zugestimmt haben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 77,5 (Vortag: 90,0) Millionen Aktien im Wert von rund 3,14 (Vortag: 3,38) Milliarden Euro. Es gab zehn Kursgewinner, 19 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.686,29 -0,62% -1,79% DAX-Future 12.685,00 -0,51% -2,56% XDAX 12.695,03 -0,53% -1,29% MDAX 26.731,81 -0,60% +2,03% TecDAX 2.869,30 -0,27% +13,45% SDAX 12.322,36 +0,00% +3,66% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,13 31 ===

July 19, 2018

