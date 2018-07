Zürich - Nach einem freundlichen Beginn hat der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag bis Börsenschluss noch ins Minus gedreht. Anlass war die Wall Street, wo dem Dow Jones nach fünf Handelstagen mit Gewinnen die Luft ausging. Dies vermochten nicht einmal die robusten Konjunkturdaten aus den USA zu verhindern.

Im Fokus der Anleger standen allerdings die Unternehmen, die Halbjahresergebnisse vorgelegt haben. Anders als in den letzten Wochen blendeten die Anleger die Politik für einmal aus. Allerdings schwelt der Handelsstreit weiter. Die EU hat US-Präsident Donald Trump eindringlich vor einer weiteren Eskalation durch Sonderzölle auf Autoimporte aus Europa gewarnt. Die US-Regierung ihrerseits will Einfuhrzölle auf Uran zum Schutz des heimischen Bergbaus prüfen. Angesichts dessen verhielten sich die Anleger vorsichtig, zumal auch die Flut an Unternehmensergebnissen im In- und Ausland für gemischte Gefühle sorgte.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,05 Prozent tiefer auf 8'933,97 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,17 Prozent auf 1'466,75 Zähler, während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,15 Prozent auf 10'669,66 Punkte einbüsste. Von den 30 wichtigsten Titeln notierten zum Handelsschluss 9 im Plus, 20 im Minus und einer (Schindler) unverändert .

Unter den Grosskonzernen waren die Aktien von ...

