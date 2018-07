Berlin (ots/PRNewswire) -



Infosys stärkt Fähigkeiten digitale Transformation global, um Next-Generation Services



mit einer höheren Kundenorientierung zu bieten



Infosys (http://www.infosys.com/) (NYSE: INFY), ein weltweit führendes Unternehmen für Beratungs-, Technologie- und Next Generation-Services, eröffnet ein neues Digital Studio im Herzen Berlins und erweitert damit seine digitalen Fähigkeiten und Expertise für seine Kunden. Geführt wird das Digital Studio von Brilliant Basics, an Infosys Company. Das Unternehmen ist für seinen erstklassigen, Design Thinking-basierten Ansatz. Das Studio kombiniert Brilliant Basics' umfangreiche Erfahrungen, um weltweite Customer Experience-Programme zu realisieren, mit dem Infosys Netzwerk an Digital Studios, Technologien, Experten und industrieübergreifender Expertise.



Die neue Berliner Einrichtung ist Teil eines kontinuierlich wachsenden Netzwerks von Infosys Digital Studios weltweit, das von Bengaluru und Pune bis nach New York, Seattle, Los Angeles, London und Melbourne reicht. Ziel ist es, europäischen Unternehmen noch bessere digitale Transformationstechnologien und -Services von Infosys anzubieten. Die Studios sollen globale Kunden dabei unterstützen, digitale Möglichkeiten auszuloten und ihre Geschäftsergebnisse zu optimieren.



Das Digital Studio in Berlin ist strategisch positioniert, um Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) zu unterstützen. Es konzentriert sich darüber hinaus auf wichtige Branchen wie Telekommunikation und Kommunikation, Öl und Gas, Technologie, FinTech, Automotive, Maschinenbau und Fertigung



Ziel des Digital Studio ist es, Talente in den Bereichen User Experience (UX), Visual Design, Strategieentwicklung und Technologie durch Partnerschaften mit lokalen Design-Schulen anzusprechen und weiterzuentwickeln. Das Digital Studio bietet daher agile Arbeitsbereiche und digitale Möglichkeiten, auf die Design-Talente zurückgreifen können. Das Berliner Studio ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit der weltweit vernetzten Studios und unterstützt dabei eine Vielzahl von Konzepten: von Co-Location bis hin zu Co-Creation auf Basis von Design Thinking, Agile Sprints und Rapid Prototyping.



Ravi Kumar S, Präsident und Deputy Chief Operation Officer von Infosys, erklärt: "Unsere weltweiten Technologie- und Innovationszentren, gemeinsam mit unserem Netzwerk an Digital Studios, vereinen das Beste, was Design und Technologie, Wissen, Innovation und Erfahrung zu bieten haben. Dies stellen wir unseren Kunden auf der gesamten Welt in agiler Art und Weise zur Verfügung und unterstützen sie dabei, ihre digitale Agenda zu realisieren. Die Eröffnung des Digital Studio in Berlin ist ein weiterer Schritt, Kunden das Ökosystem digitaler Services und Experiences näherzubringen - und zwar mit einem umfangreichen Angebot, das von der Strategieentwicklung, dem Design und der User Experience bis hin zu kreativem und digitalem Marketing die gesamte Wertschöpfungskette der Kundenerfahrung abdeckt."



Anand Verma, Gründer und CEO von Brilliant Basics, an Infosys Company, erläutert: "Berlin hat eine unverwechselbare Atmosphäre für Innovation und Unternehmertum und einen reichen Fundus an lokalen Talenten. Die Stadt ist eine wichtige Drehscheibe für Kreativität und neue Ideen. Wir freuen uns, das Infosys Digital Studio im Herzen Berlins als Teil unseres weltweiten Netzwerks zu betreiben. Damit unterstützen wir unsere Kunden dabei, ganz neue, innovative Erfahrungen zu entwickeln - basierend auf unserer Expertise in einer Vielzahl von Branchen und digitalen Technologien."



Über Infosys



Infosys ist einer der weltweit führenden Anbieter von digitalen Services und Beratungsdienstleistungen der nächsten Generation. Das Unternehmen ermöglicht Kunden in 45 Ländern, ihre digitale Transformation zu realisieren. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung im Management von Systemen und Abläufen in globalen Unternehmen steuern wir unsere Kunden kompetent durch ihre digitale Reise. Das gelingt uns, indem wir KI-gestützte Technologien einsetzen, die die Veränderungen maßgeblich unterstützen. Darüber hinaus liefern wir unseren Kunden skalierbare, agile digitale Technologien, die zu bislang nicht erreichten Leistungsniveaus und Kundenzufriedenheit führen. Unsere Agenda des lebenslangen Lernens lässt kontinuierliche Verbesserungen entstehen, die aus dem Aufbau und dem Austausch digitaler Fähigkeiten, von Fachwissen und den Ideen, die aus unserem Innovations-Ökosystem heraus, generiert werden.



Besuchen Sie http://www.infosys.com, um herauszufinden wie Infosys (NYSE: INFY) Ihr Unternehmen unterstützen kann. Navigate your next.



