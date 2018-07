The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.07.2018



ISIN Name



CA3645841022 GALWAY GOLD

CA3736272079 GEOROX RESOURCES INC.

US74978Q1058 RSP PERMIAN INC. DL -,01