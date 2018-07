(shareribs.com) Frankfurt / New York 19.07.2018 - Biotech-Werte konnte sich am Donnerstag erholen. Zu den Gewinnern gehörten MorphoSys, Santhera und Evotec. An der Wall Street sieht es hingegen anders aus, der Sektor liegt unter Druck. Der DAX korrigierte um 0,6 Prozent auf 12.686 Punkte. Hier schafften die Papiere von Deutsche Post, Daimler und Volkswagen leichte Kursgewinne. Auf der anderen Seite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...