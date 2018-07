FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co will die Preise für einige Medikamente senken. Merck teilte am Donnerstag mit, dass sie "den Patienten helfen will, die Kosten aus der eigenen Tasche zu senken". Merck gehört zu mehreren Pharmaunternehmen, die nach der Kritik von Präsident Donald Trump an den hohen Kosten der verschreibungspflichtigen Medikamente Maßnahmen zur Kostensenkung für die Verbraucher angekündigt hatten.

Merck werde sich verpflichten, "den durchschnittlichen Nettopreis in unserem Produktportfolio nicht um mehr als die Inflation pro Jahr zu erhöhen". Merck kündigte außerdem an, den Preis für das Hepatitis-C-Medikament Zepatier um 60 Prozent zu senken und die Kosten für mehrere andere Medikamente um 10 Prozent.

"Wir werden unser Produktportfolio weiter evaluieren, um nach Möglichkeiten zu suchen, die Kosten für die Patienten und das Gesundheitssystem weiter zu senken", teilte der Konzern mit. Die Merck-Aktie verliert aktuell 0,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2018 15:15 ET (19:15 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.