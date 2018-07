Globales Ökosystem dient als Plattform, um neuartige Angebote zu präsentieren und schafft eine ideale Umgebung für die Entwicklung branchenführender Lösungen

NEORIS, ein globales Unternehmen für digitale Beratungsdienstleistungen, gab heute bekannt, dass es die innovativsten Lösungen, die es in verschiedenen Regionen entwickelt hat, konsolidiert und beispiellose Ressourcen für den Einsatz eines weltweiten Netzwerks von Innovation Labs bereitstellt. Hauptziel ist es, die Grundlage für die kontinuierliche Entwicklung von disruptiven Lösungen für seine vier Kernbranchen zu legen: Fertigung, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Telekommunikation.

Aufgrund seines disruptiven Ansatzes entschied NEORIS, dass sein erstes Innovation Lab im Monterrey Digital Hub untergebracht werden sollte, ein einzigartiger Raum in dem Entrepreneure, Unternehmen, Universitäten und Investoren zusammenkommen, um ein Ökosystem für die digitale Transformation zu fördern.

Das in Monterrey, Mexiko, eröffnete Labor ist das erste einer Reihe von Innovation Labs, die in den verschiedenen Ländern, in denen NEORIS tätig ist, eröffnet werden, und bildet einen Raum, in dem Kunden neue Technologien in realen Szenarien erleben können. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz für eine Drohne, um automatisierte Bestandskontrollen durchzuführen und damit zeitnahe und zuverlässige Informationen über Bestände und fehlende Materialien bereitzustellen, die es ermöglichen, den Bedarf vorherzusagen, eine effizientere Nutzung der Ressourcen zu fördern, die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern und Verluste in Millionenhöhe aufgrund mangelnder Kontrolle zu vermeiden.

Ebenso installierte NEORIS eine Produktionslinie, die den Wert des Smart Manufacturing-Konzepts zeigt, das Technologien wie Internet of Things (IoT), maschinelles Lernen, Analytik und Augmentierte Realität vereint. All dies soll der Fertigungsbranche Transparenz bei jedem Schritt des Produktionsprozesses bieten, Kontrolle und Prognose der Nutzung von Anlagen ermöglichen, die Qualität der Produkte in Echtzeit überwachen und die Möglichkeit bieten, personalisierte Erfahrungen für Endnutzer zu schaffen. Es geht nicht nur darum, mehr in kürzester Zeit und in bester Qualität zu produzieren, sondern auch darum, Produkte zu personalisieren, damit sie einen Mehrwert bieten.

"Als vertrauenswürdiger Branchenführer hielten wir es für angebracht, zu unseren Wurzeln in Mexiko zurückzukehren und dort unser erstes Innovation Lab einzurichten, um ein kollaboratives Umfeld zu schaffen, in dem wir innovative Ideen auf den Markt bringen können, um modernen unternehmerischen Herausforderungen gerecht zu werden", sagte Martin Mendez, CEO von NEORIS. "Die Eröffnung in Monterrey ist die erste eines globalen Ökosystems von Laboren, der weitere in Prag, Madrid und Buenos Aires folgen werden."

Insgesamt helfen die gezeigten Demos, Technologie und Innovation zu Gunsten von Produktivität und Effizienz zu visualisieren, ohne jedoch den menschlichen Faktor bei jeder digitalen Transformation aus den Augen zu verlieren.

"Die Umgebung ist ideal, um systematisch Innovationen hervorzubringen, die mit den anderen Labors geteilt werden, um weltweites Wissen und lokalisierte Anwendungen zu schaffen, die unsere Gegenwart in die bestmögliche Zukunft verwandeln", fügte Omar Díaz, Country Manager von NEORIS Mexiko, hinzu.

Über NEORIS

NEORIS ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das für digital aufstrebende Unternehmen disruptive Lösungen mitgestaltet, um ihre Verbindungen zu ihren Kunden, Mitarbeitern und Interessenvertretern zu stärken; angestoßen von kreativen Teams mit tiefem Branchenwissen und technischer Fachkompetenz. Hierzu verfügt NEORIS über ein Team von Fachleuten, das Design, ein tiefes Verständnis für die Entwicklung technologischer Innovation und Dominanz in seinen Kernbranchen (Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Fertigung und Telekommunikation) verbindet.

NEORIS ist in Miami, Florida, ansässig und verfügt über ein Netzwerk von globalen Lieferzentren, Designstudios und Betrieben in den USA, Europa, Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Asien.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.neoris.com, auf Facebook oder Twitter @NEORIS.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180719005985/de/

Contacts:

NEORIS

USA:

Paula Amador, 305-728-6044

paula.amador@neoris.com

oder

Aileen Abella, 305-310-6377

aileen@aileenabella.com

oder

MEXIKO:

Raul Gallardo, 52 81 8888 5371

raul.gallardo@neoris.com