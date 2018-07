Zu den Eckpunkten zählen 38 neue Firmenkunden innerhalb des Quartals, ein Wachstum um 315 beim jährlichen Auftragseingang und eine Serie-E-Finanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar

Tradeshift, der Marktführer bei Lieferkettenzahlungen und -märkten, gab heute die Ergebnisse des zweiten Quartals 2018 bekannt, in dem sich beim gesamten Unternehmen ein deutliches Wachstum zeigte.

Die Statistiken für das Wachstum von Tradeshift im zweiten Quartal sind:

Wachstum um 315 beim Auftragseingang im Jahresvergleich

Brutto-Warenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) wuchs um 350 im Jahresvergleich

Größter Vertragsabschluss im Quartal: 18,6 Mio. US-Dollar

Die Liste der Kunden von Tradeshift wies in diesem Quartal ein bemerkenswertes Wachstum auf. Es kamen 38 neue Kunden dazu, darunter mehrere Unternehmen der Fortune 500, so auch einer der weltweit führenden Innovatoren im Bereich der Materialwissenschaft, der führende Organisator von Ausdauersport-Events sowie die weltweit führende Plattform für klinische Entwicklung, betriebswirtschaftliche Analysen und Analysen mit Praxisdaten.

"Es ist großartig, beobachten zu können, wie unsere Strategie in allen Geschäftsbereichen aufgeht", sagte Christian Lanng, CEO und Mitgründer von Tradeshift. "Wir haben stark gehofft, dass die Branche für Innovationen bereit war. Wir sind auch stolz, dass einige der größten Unternehmen der Welt jetzt Teil der Dynamik sind, die wir bei jeder einzelnen, uns wichtigen Metrik beobachten können. Von der Anzahl der Kunden und dem Durchschnittsertrag pro Kunde bis hin zur Gesamtzahl der Aufträge und der Produktrealisierung ist dies alles das Verdienst unserer Kunden, die an uns glauben, unseres begabten Teams und der vielen App-Partner, durch die die Tradeshift-Plattform jeden Tag an Wert gewinnt."

Wie bereits im zweiten Quartal bekanntgegeben:

250 Millionen US-Dollar kamen im Rahmen einer Serie-E-Finanzierungsrunde zusammen, die von Goldman Sachs und dem Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) geleitet wurde. Außerdem haben mitgewirkt: HSBC, H14, GP Bullhound und Gray Swan, eine neue, von den Gründern von Tradeshift gegründete Beteiligungsgesellschaft. Mit der neuen Finanzierungsrunde kommt die Finanzierung von Tradeshift insgesamt auf mehr als 400 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen wird jetzt mit 1,1 Milliarden US-Dollar bewertet.

HSBC, Santander und weitere große Banken haben mit der neu ins Leben gerufenen Komplettlösung für Zahlungen zusammengearbeitet: Tradeshift Pay. Auf diesen Start folgte die Bekanntgabe von sechs großen Produkt-Updates, darunter gründerunabhängige frühe Zahlungen, die Verwendung von KI zur Beschleunigung des AP-Verfahrens sowie blockchain-gestützte Finanzierungstechnologie.

Gartner hat Tradeshift im "Visionaries"-Quadranten des "Gartner Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites" platziert.1 Tradeshift geht davon aus, von Gartner aufgrund seines disruptiven Multi-Tier-Netzwerk-PaaS-Ansatzes, der Verwendung einer KI-Schicht Tradeshift Ada für Supplier-Matching und die Zuordnung von Rechnungen zu Bestellpositionen sowie aufgrund seines wachsenden Kundenstamms im "Visionaries"-Quadranten platziert worden zu sein.

