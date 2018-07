Der Hersteller von medizinischen Marihuana-Produkten wagt den Gang aufs Parkett - und legt am ersten Handelstag mehr als 30 Prozent zu.

Es war ein Debut wie, es sich gehört. Das kanadische Unternehmen Tilray hat am ersten Handelstag an der New Yorker Technologie-Börse Nasdaq 32 Prozent zugelegt - und das in einem schwachen Markt. Für den Hersteller von medizinischen Marihuana-Produkten ist das eine wichtige Bestätigung.

Der Gang aufs Parkett war ein mutiger Schritt. Es ist das erste Mal, dass ein Cannabis-Unternehmen in den USA an die Börse geht. Die großen Produzenten Cronos und Canopy Growth haben sich in der Vergangenheit für duale Listings in Toronto und in New York entschieden.

In Kanada ist der Gebrauch von Cannabis zu medizinischen Zwecken legal. In den USA lediglich in 30 der 50 Bundesstaaten, aber nicht auf Bundesebene.

Tilray-Chef Brendan Kennedy machte sich bei seiner Entscheidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...