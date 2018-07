"Leipziger Volkszeitung" zu Handelskrieg EU-USA:

"Für Malmström werden sich am kommenden Mittwoch die Türen des Weißen Hauses öffnen. Gemeinsam mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird sie dem US-Präsidenten gegenübersitzen. Von allen Gipfeln der letzten Zeit - Nato, Trump/Putin - ist dies der am wenigsten beleuchtete, aber der historisch wichtigste: Nächste Woche entscheidet sich, ob die Welt in einen Handelskrieg rutscht. Trump hat sich im Umgang mit der EU heillos vertan. Anfangs bot er immer wieder einzelnen Staaten spezielle "Deals" an. Es wollte nicht in seinen Kopf, dass alle ihre Zuständigkeit für Handel seit Jahrzehnten an die EU abgegeben haben - und damit gut gefahren sind: So muss ein einzelnes Land in Europa sich nicht von größeren Staaten oder global operierenden Konzernen herumschubsen lassen.Eine eindrucksvolle Lektion dafür wird gerade weltweit bestaunt: die Fünf-Milliarden-Dollar-Buße gegen Google, wegen unfairer Praktiken verhängt von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, einer Dänin - exakt eine Woche vor dem Juncker/Malmström-Besuch in Washington."/zz/DP/he

