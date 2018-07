"Reutlinger General-Anzeiger" zu Nationalitätengesetz in Israel:

"Die Schaffung eines Palästinenserstaats im Westjordanland galt lange als gangbarer Weg zum Frieden. Diese Zweistaatenlösung wurde jedoch durch viele praktische Entscheidungen Israels, etwa in der Siedlungspolitik oder zum Status Jerusalems, konterkariert. Viele Palästinenser setzten deshalb zunehmend auf eine Einstaatenlösung, also ein großes Israel, in dem sie als gleichberechtigte Bürger leben können. Auch diese Hoffnung ist nun geschwunden. Das jüdische Israel schottet sich im Innern und nach außen ab. Friede ist so nicht zu erreichen."/zz/DP/he

AXC0006 2018-07-20/05:35