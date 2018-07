"Emder Zeitung" zu Formel 1:

"Inzwischen ist die Begeisterung für die Formel 1 in Deutschland erloschen. Warum ist das so? Weil die Formel 1 langweilig geworden ist. Die Fahrer, gleich welcher Nationalität, sind so stromlinienförmig wie ihre Boliden, die Fahrzeuge werden durch übertriebene Regulierung davon abgehalten, so schnell zu fahren, wie sie es könnten. Und das Regelwerk verstehen nur noch die beiden Kommentatoren von RTL. Auch die immer weiter fortschreitende Kommerzialisierung nervt. Zudem gibt es inzwischen andere, spannendere Rennserien. Wen überrascht es da, dass die Formel 1 beim Publikum durchfällt?"/zz/DP/he

