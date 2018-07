Zürich - Sina, Büne Huber, Kuno Lauener und Co. ehrten ihren verstorbenen Musikerfreund Polo Hofer bei einem Tributkonzert mit bewegenden und brillanten Versionen seiner Songs. Einen Teil des Konzerts, ergänzt mit sehr persönlichen Erinnerungen und Reaktionen der Beteiligten, zeigt diese von Monika Schärer moderierte Dokumentation an Hofers Todestag. Am Folgetag ist das Konzert zudem in voller Länge auf SRF zwei zu sehen.

Sonntag, 22. Juli 2018, 23.00 Uhr, SRF 1

«Sternstunde Musik»: Tschou Polo - Das Tributkonzert

Polo Hofers Lieder lassen die Mühle Hunziken erbeben. Die geballte Wucht seiner letzten beiden Bands, die Stimmen seiner Freunde, assistiert von Hunderten von Fans - dem vor einem Jahr verstorbenen Berner Mundartpionier hätte es gefallen.

Fast ein Jahr nach seinem Tod hatten Weggefährten und Fans endlich die Gelegenheit, sich gebührend von Polo

