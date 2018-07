Zürich - Von den ursprünglichen Wäldern in den Greater Mekong-Ländern sind heute weniger als zwei Drittel noch da. Der WWF zeigt sich alarmiert und fordert zum sofortigen Handeln auf. Denn ein gesamtes Ökosystem und damit die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen ist durch die Abholzung der Wälder gefährdet.

Die Greater Mekong-Region, einst das am dichtesten bewaldete Gebiet der Welt, hat einen Drittel ihres Baumbestands seit 1970 verloren und wird bis 2030 ein weiteres Drittel verlieren, wenn nicht sofort Massnahmen ergriffen werden zum Schutz und zur Wiederherstellung natürlicher Wälder.

Eine von elf "Entwaldungsfronten"

Der WWF-Bericht "Pulse of the Forest" definiert sowohl die Bedrohung als auch das Potenzial der Wälder der Greater Mekong-Region, bestehend aus Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam. Die Region ist eine von elf - vom WWF identifizierten - globalen Entwaldungsfronten. Das sind Gebiete, die in ...

