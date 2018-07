Moneycab.com: Herr Schürer, was bedeutet der Begriff "Fan Engagement " für Sie persönlich?

Stephan Schürer: Seit meiner Jugend fasziniert mich der Sport, egal ob als Hobbysportler oder Fan verschiedenster Sportarten. Für mich ist Fan Engagement ein ganz weiter Begriff, der dieses Interesse und Leidenschaft für den Sport mit allen Infos und Hintergründen umfasst. Im heutigen digitalen Zeitalter geht es einen Schritt weiter und Fan Engagement zeichnet sich auch durch Fans aus welche die neuen Medien als Sprachrohr nutzen um ihrer Leidenschaft für den Sport Gehör zu schaffen.

Vor gut zwei Jahren ist Fanpictor in Übersee mit einer Fan-Choreographie vor über 100'000 Zuschauern in Michigan gestartet. Wo sind Sie seither mehr anzutreffen, in den USA oder in Zürich?

Die Jahre 2016 und 2017 hat sich der Lebensmittelpunkt zwischen New York und Zürich immer abgewechselt. Zum Glück hat mich meine Familie auf diesem Abenteuer begleitet und mit grösster Flexibilität beim Aufbau der Niederlassung in USA unterstützt. Seit Mitte 2017 hat sich der private Lebensmittelpunkt wieder in die Schweiz zurückverlagert.

Mit dem Eishockey-Team Dallas Stars oder den NFL-Clubs Detroit Lions und Carolina Panthers haben Sie in den USA in den letzten Monaten namhafte Kunden gewonnen. Wie läuft das Geschäft im weltweit wichtigsten Sportmarkt für Fanpictor?

Bei der Gründung von Fanpictor im Jahr 2012 hatte ich bereits das Ziel, irgendwann den amerikanischen Sportmarkt mit unseren Lösungen zu erschliessen. Kontinuerlich baute ich mir ein Netzwerk auf mit regelmässigen Besuchen seit 2013. Von diesem Zeitpunkt dauerte es jedoch noch 4 Jahre bis wir einen Proof-of-Concept der Technologie erzielen konnten sowie auf offene Ohren stiessen, dass unsere Innovationen im Bereich Fan-Aktivierung über Smartphones weltweit führend sind. Durch den Gewinn dieser namhaften Kunden mit dem Startschuss des NHL All-Star Games in Los Angeles konnten wir Momentum aufbauen und profitieren von Referenzen für weitere Projekte. Dies ermöglicht uns nun schrittweise das Kundenportfolio auszubauen, weil im Sportgeschäft Vertrauen und Empfehlung der entscheidende Faktor für langjährige Kundenbeziehungen und nachhaltiges Wachstum sind.

"In den USA geht es nicht nur darum, sich über sportliche Resultate/Leistungen zu unterhalten, sondern über Sport als Business und wie sich dieses entwickelt."

Stephan Schürer, Gründer und CEO Fanpictor

Welche Unterschiede stellen Sie abgesehen von der Grösse zwischen dem US- und dem Schweizer Markt fest?

Sport hat in der amerikanischen Gesellschaft einen anderen Stellenwert als in der Schweiz. Während wir bei uns in der Schweiz sehr vielseitig unterhalten - über Politik, Geschichte, Umwelt, geht beim amerikanischen Smalltalk das Gespräch sehr rasch in Richtung Sport. Da geht es nicht nur darum, sich über sportliche Resultate/Leistungen zu unterhalten, sondern über Sport als Business und wie sich dieses entwickelt. So erkläre ich mir auch, weshalb in USA immer wieder neue Ertragsquellen für Sport gesucht werden und die Monetarisierung mit stetigen Umsatzsteigerungen vorangetrieben wird. Viele Geschäftsleute in den USA sind in der Zwischenzeit Besitzer von Sportteams, wie z.B. Steve Ballmer, Paul Allen, Marc Cuban, Dan Gilbert, Shadid Khan oder Stan Kroenke. ...

