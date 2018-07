Ummelden und dafür bezahlt werden? Was nach einem Scherz klingt, ist in drei Orten im Schwarzwald gelebte Realität. Warum Studenten hier bis zu 500 Euro geschenkt bekommen.

Drei Städtchen im Schwarzwald versuchen nicht nur Touristen, sondern auch Studenten anzulocken. Doch eine schöne Aussicht und frische Bergluft reichen in den seltensten Fällen, um die jungen Menschen in die Städtchen zu locken. Deshalb zahlen die Orte Furtwangen, Schönwald und Gütenbach Begrüßungsgeld an jeden Studenten, der seinen Hauptwohnsitz in die jeweilige Stadt im Schwarzwald verlegt. Zwischen 200 und 500 Euro können Studenten für das Leben in den Bergen bekommen. Davon profitieren nicht nur die Studenten finanziell.

Am wenigsten bietet logischerweise der Ort, der die Universität hat. In diesem Fall ist das Furtwangen mit der Hochschule Furtwangen. 670 Studenten beginnen jährlich ihr Studium am Hochschulcampus in Furtwangen. Insgesamt sind etwa 1500 der 9000 Bürger Studenten. Melden Studenten ihren Erstwohnsitz in Furtwangen an, erhalten sie eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro - vorausgesetzt, sie beantragen diese. Im Jahr beantragen circa 250 Studenten das "Begrüßungsgeld".

200 Euro pro Student sind wenig im Vergleich zu dem, was die Städte pro gewonnenen Einwohner erhalten. Die Einwohnerzahl entscheidet nämlich darüber, wie hoch die Auszahlung im kommunalen Finanzausgleich ausfällt. In den Gesetzen zum kommunalen Finanzausgleich ...

