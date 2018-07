FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XM91 XFRA US8326822074 SMTC CORP. NEW DL-,01

SM2 XFRA US8168501018 SEMTECH CORP. DL-,01

XFRA CA3645841022 GALWAY GOLD

XFRA CA3736272079 GEOROX RESOURCES INC.

B002 XFRA US09072V4023 BIOCEPT INC. DL -,0001