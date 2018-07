FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.07.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 23.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.07.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

VL2 XFRA US67059L1026 NUSTAR GP HLDGS LLC UTS