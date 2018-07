Der US-Hedgefonds Elliott poltert weiter beim Industriekonzern Thyssenkrupp. Das Wirtschaftsdrama spielt aber nicht nur in Essen, sondern auch in Berlin und Brüssel. Es geht um die Frage, welchen Kapitalismus wir wollen.

Elliott hält nicht still bei Thyssenkrupp. Anfang der Woche kündigte Thyssenkrupp-Aufsichtsrat Ulrich Lehner an, sein Mandat bis Ende Juli im Kontrollgremium des Essener Industriekonzerns aufzugeben. Vorher hatte er sich über den "Psychoterror" von gewissen Investoren beklagt. Lehner hatte den US-Hedgefonds Elliott nicht direkt genannt, und doch war klar, wen er meinte. Er hat den Amerikanern mit seinen Andeutungen eine schöne Steilvorlage geliefert.

Prompt antwortete Elliott mit einem gepfefferten Brief an den Aufsichtsrat des Essener Konzerns, der auch gleichzeitig an die Öffentlichkeit ging. Von "Verleumdung" ist in dem Brief des vom US-Milliardär Paul Singer kontrollierten Fonds die Rede. Der Aufsichtsrat müsse sich von diesen Aussagen bitteschön öffentlich distanzieren.

Es sind genau solche öffentlichen Schlachten, die der US-Fonds so gerne führt und von denen Elliott schon etliche gewonnen hat - bisher vor allem in den USA. Jetzt aber greifen aggressive Investoren wie Elliott vermehrt auch deutsche Konzerne an, die sie für unterbewertet und schlecht geführt halten. Bei Thyssenkrupp haben die Elliotts in wenigen Wochen viel erreicht: Heinrich Hiesinger hat vor knapp zwei Wochen entnervt seinen Post aufgegeben und kurze Zeit später ...

