International Cobalt Corp.: Luftgestützte Erkundung des Ramsey Projekts abgschlossen DGAP-News: International Cobalt Corp. / Schlagwort(e): Research Update International Cobalt Corp.: Luftgestützte Erkundung des Ramsey Projekts abgschlossen 20.07.2018 / 08:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. International Cobalt erhält luftgestützte Erkundung von Ramsey Vancouver, British Columbia, 19. Juli 2018: International Cobalt Corp. (CSE: CO) (das "Unternehmen" oder "International Cobalt") berichtet, dass die abschließende Prüfung der Daten aus der hochauflösenden magnetischen (MAG) und Time Domain Electromagnetic (TDEM) Erkundung, die am 7. Mai 2018 bekannt gegeben wurde, zur Identifizierung von 15 Zielbereichen geführt hat, die nachfolgende Arbeiten benötigen. Diese Zielbereiche basieren auf einer Interpretation des beratenden Geophysikers, Joel Dube, P.Eng. von Dynamic Discovery Geoscience. Von diesen 15 Zielen werden vom Unternehmen vier als sehr vorrangig betrachtet und sind zurzeit der Schwerpunkt der Geländeteams. Über das Projekt Ramsey Das 8.000 Hektar umfassende Projekt Ramsey liegt sehr günstig am Rand des produktiven Bathhurst Mining Camp ("BMC") im Norden der kanadischen Provinz New Brunswick ungefähr 25km westlich der von Trevali Mining Corp. betriebenen Mine Caribou. Das Projekt liegt in der Nähe einer gut entwickelten Infrastruktur einschließlich asphaltierter Straßen sowie Stromversorgung und befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtssprechung. Im Jahr 2004 wurden auf der Kobalt-Liegenschaft Ramsey neun Bohrungen von früheren Unternehmen niedergebracht. Die berichteten Ergebnisse schließen ein: 0,8m mit 0,956% Kobalt innerhalb eines 4,8m langen Bohrkernabschnitts mit 0,352% Kobalt (Bohrung M04-04). Diese höhergradigen Zonen kommen typischerweise innerhalb mächtigerer Bohrkernabschnitte von bis zu 34,8m mit 0,180% Kobalt und 0,182% Kupfer vor. NI 43-101 Offenlegung Neil McCallum, P.Geol., von Dahrouge Geological Consulting Ltd, eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person, hat die Zusammenstellung der technischen Information in dieser Pressemitteilung überwacht. Sonstige Angelegenheiten Das Unternehmen gibt bekannt, dass es den Verkauf der Liegenschaft "Grouse" an Eastern Zinc Corp. abgeschlossen hat. Die 1.763 Hektar große Liegenschaft befindet sich im Regionalbezirk Bulkley-Nechako der Provinz British Columbia. Zum Erwerb ihrer Beteiligung hat Eastern Zinc der Zahlung von 10.000 Dollar in bar und der Ausgabe von 300.000 Stammaktien an International Cobalt sowie der Ausgabe von 250.000 Dollar an Explorationsaufwendungen auf der Liegenschaft innerhalb von zwei Jahren zugestimmt. Ein Mindestbetrag von 100.000 Dollar muss im ersten Jahr ausgegeben werden. Über International Cobalt Corp. International Cobalt Corp. (CSE: CO) ist ein kanadisches Mineralexploration- und Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf den aufstrebenden Kobaltsektor Das Unternehmen strebt danach, den Unternehmenswert durch Beschaffung und Entwicklung von Projekten in sicheren progressiven Rechtssprechungen unter Einhaltung strikter Umwelt- und Sozialstandards zu erhöhen. International Cobalt ist gut finanziert, um ihre Zielsetzungen zu verfolgen. Das Unternehmen besitzt Projekte im Idaho Cobalt Belt, einer der besten Orte zur Exploration von primären Kobaltlagerstätten sowie in den atlantischen Provinzen Kanadas mit ihrer umfangreichen Historie der Minenentwicklung und des Minenbetriebs. International Cobalt ist gut finanziert, um ihre Zielsetzungen zu verfolgen und hat zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung über 9,5 Mio. Dollar in der Kasse. Über den Kobaltmarkt Die Kobaltpreise erreichten vor Kurzem ein Zehnjahreshoch von über US$42,75 pro Pfund und zeigten einen stetigen Anstieg seit Mitte des Jahres 2015. Da Kobalt ein wichtiger Bestandteil vieler Lithium-Ionen-Batterien ist, die in vielen Anwendungsbereichen von Mobiltelefonen bis hin zu Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen, erwartet man weiterhin eine starke Kobaltnachfrage. Zurzeit werden 60% des globalen Angebots aus in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) betriebenen Minen bezogen. Politische Instabilität in der DRK zusammen mit sozioökonomischen Problemen veranlassten viele Verbraucher dazu, sich Angeboten dieses Metalls in sichereren Regionen zu suchen. Für weitere Informationen über die Lagerstätte Ramsey oder International Cobalt Corp. kontaktieren Sie bitte: Tyler Lowes tlowes@internationalcobalt.com oder 604-329-5097. Im Auftrag von: INTERNATIONAL COBALT CORP. "Timothy Johnson" Timothy Johnson, President Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 20.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

