Nutanix - kurz vor einem neuen Allzeithoch? Geheimtipp der Woche

Symbol:WKN:ISIN:Nutanix Inc. ist ein Unternehmen aus dem Telekommunikationssektor und bietet seinen Kunden Software im Bereich Enterprise-Cloud-Betriebsysteme.Die Aktie verläuft in den letzten sechs Monaten in einem starken Aufwärtstrend und konnte am 14. Juni ein neues Allzeithoch markieren. Kurz darauf kam es zu einer stärkeren Korrektur, die Anfang Juni nahe der Marke von 50 USD beendet wurde. Seit einigen Tagen verläuft der Kurs wieder über den EMAs 20 und 50. Dies macht das Papier zu einem interessanten Long Kandidaten.Chart vom 18.07.201858,50USDEin mögliches Einstiegsszenario wäre ein Long über dem Ausbruchsbereich der 56,85 USD Marke mit einem Stopp unter ca. 55 USD. Sollte sich die Fahrt in Richtung Norden fortsetzen, könnten erste Teilgewinne im Bereich 64,50 USD realisiert werden, da dort eine markante Widerstandszone vorhanden ist. Ein positiver Aspekt bei dem Wert ist, dass der Tech-Sektor derzeit stark nach oben verläuft und dies die Aktie in dieselbe Richtung beeinflussen kann. Negativ hingegen ist die Tatsache, dass die letzte Korrektur sehr stark ausgeprägt war und das Volumen an den roten Kerzen höher ist als inder jüngsten Aufwärtsbewegungen.Die Quartalszahlen werden voraussichtlich am 23. August bekannt gegeben. Dies kann die Aktie stark beeinflussen, so dass ein Gap in beiden Richtungen möglich ist. Somit erhöht sich das Risiko und es wäre vernünftig zu diesem Zeitpunkt keine Positionen zu halten.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at