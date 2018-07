Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat die Geldpolitik der US-Notenbank kritisiert. Er sei "nicht glücklich" über die Zinserhöhungen der Federal Reserve, sagte Trump in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. Er hoffe, die Notenbank werde aufhören die Zinsen zu erhöhen. Mit seinen Aussagen weicht Trump von der Konvention ab, nach der sich Präsidenten mit Kommentaren zu geldpolitischen Maßnahmen der Notenbank zurückhalten. Die Fed hat ihren Leitzins im Juni um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent angehoben, die zweite Erhöhung in diesem Jahr. Die Projektionen der Währungshüter deuten im Konsens darauf, dass es in diesem Jahr zu vier Zinserhöhungen kommen könnte. Präsident der Federal Reserve ist seit Februar Jerome Powell, er übernahm den Posten im Februar auf Vorschlag Trumps.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1H

12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

IFA Hotel u. Touristik 0,12 EUR Südzucker 0,45 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,7% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.804,20 -0,04 Nikkei-225 22.645,96 -0,52 Schanghai-Composite 2.813,40 1,47 DAX 12.686,29 -0,62 DAX-Future 12.667,50 -0,66 XDAX 12.677,51 -0,67 MDAX 26.731,81 -0,60 TecDAX 2.869,30 -0,27 EuroStoxx50 3.471,64 -0,39 Stoxx50 3.099,37 -0,05 Dow-Jones 25.064,50 -0,53 S&P-500-Index 2.804,49 -0,40 Nasdaq-Comp. 7.825,30 -0,37 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,14% +32

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,63 -0,63 -0,02 Deutschland 10 Jahre 0,27 0,27 -0,16 USA 2 Jahre 2,60 2,58 0,71 USA 10 Jahre 2,84 2,84 0,43 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,01 Japan 10 Jahre 0,03 0,04 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Für den Aktienmarkt dürfte es zum Wochenschluss noch ein paar Punkte nach unten gehen. Dabei dürfte es ein impulsarmer Tag werden. Die Berichtssaison macht zumindest in Deutschland eine kleine Pause. Leichter Gegenwind für den DAX dürfte vom Euro kommen, der am Morgen fester gegenüber dem Dollar notiert. Am Devisenmarkt liefert US-Präsident Donald Trump den Impuls für den Greenback, nachdem er am Vorabend die Politik der US-Notenbank kritisiert und den Dollar damit geschwächt hat. Am Mittag könnte der Terminmarkt den entscheidenden Impuls für den Tag liefern. Dann verfallen die Optionen auf die europäischen Indizes, am Abend dann die Optionen auf die Einzelwerte. Auf Grund der Sommerferien, und nachdem die Indizes zuletzt deutlich nach oben gelaufen sind, dürften allerdings viele Positionen bereits neutralisiert sein, heißt es. Charttechnisch hat der DAX die vergangenen beiden Tage gezeigt, dass die 200-Tageslinie eine zu hohe Hürde für ihn darstellt, um nach oben zu laufen. Auch dies spricht für nachgebende Kurse.

Rückblick: Etwas leichter - Gewinnmitnahmen bestimmten das übergeordnete Bild an den Börsen. Unter den Einzelwerten gaben meist Quartalszahlen die Richtung vor. Bei ABB (+2,8 Prozent) habe die Margenstärke positiv überrascht, hieß es. Volvo Trucks zogen nach guten Geschäftszahlen um 1,5 Prozent an. Die Zahlen von Unilever (+2,4 Prozent) wurden als durchwachsen bezeichnet. Laut Jefferies haben die Umsätze die Erwartungen nicht erfüllt. Besser als erwartet seien hingegen Marge und Gewinn ausgefallen. Überraschend schwache Quartalszahlen der Werbeagentur Publicis setzten europäische Medienwerte unter Druck, die im Schnitt 1,4 Prozent einbüßten. Publicis brachen um 8,8 Prozent ein und zogen auch WPP um 2,9 Prozent nach unten. Nordea (+2,8 Prozent) hatte einen Gewinnanstieg von 47 Prozent verzeichnet. Sky profitierten zunächst nicht davon, dass sich Comcast aus dem Bietergefecht um 21Century Fox in den USA zurückgezogen hat und somit Mittel zur Verfügung hätte, um die Offerte für Sky nochmals aufzustocken. Die Titel verloren letztlich mit den Medienwerten 1,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Schwächster Wert im DAX waren SAP, die 3,5 Prozent einbüßten, obwohl der Konzern gute Zahlen vorgelegt hatte. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie zuletzt gut gelaufen war. Continental gaben um 1,7 Prozent nach. Nachdem der Automobilzulieferer am Vortag die umfassende Neuordnung der Konzernstruktur beschlossen hatte, sollen Analysten von HSBC und Lampe ihr Votum jeweils auf "Halten" nach "Kaufen" gesenkt haben. Morphosys gewannen 3,7 Prozent. Die Analysten von Oddo BHF sahen die Partnerschaft mit Novartis und Galapagos für das Programm MOR 106 sehr positiv. Nach Erhalt einer Meilensteinzahlung aus der Allianz mit Bayer gewannen Evotec 1,9 Prozent. Home24 gaben nach gesenkter Umsatzprognose um 4,2 Prozent nach, für die Aktie von Großaktionär Rocket Internet ging es 0,7 Prozent nach unten. Kepler Cheuvreux sprach von einem insgesamt schwachen Quartalsergebnis von Zooplus, mit der Aktie ging es um 8,9 Prozent abwärts. Positiv wurde dagegen gewertet, dass die Gläubiger des Möbelhandelskonzerns Steinhoff (+20 Prozent) der finanziellen Restrukturierung überwiegend zugestimmt hatten.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem ruhigen nachbörslichen Geschäft wusste ein Händler von Lang & Schwarz zu berichten. Auffallende Kursbewegungen habe es nicht gegeben.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Nach dem positiven Lauf der vergangenen Tage ist es an der Wall Street zu Gewinnmitnahmen gekommen. Zwar musste der Markt einige Konjunkturdaten verarbeiten, im Mittelpunkt des Interesses stand aber die Bilanzsaison. Dabei überwogen diesmal eher die Enttäuschungen. Daneben drängte sich das Thema Handelsstreit wieder in den Vordergrund. US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung wiederholt, Autos aus Europa mit Strafzöllen zu belegen. Travelers hatte zwar mit den Einnahmen die Erwartungen übertroffen, die Gewinnerwartungen jedoch deutlich verfehlt. Die Aktie fiel um 3,7 Prozent. Philip Morris hatte zwar im Quartal überraschend gut abgeschnitten, war aber pessimistisch für den Rest des Jahres. Das drückte die Aktie um 1,5 Prozent. Umsatz und Gewinn von IBM übertrafen die Erwartungen. Für die Aktie ging es um 3,3 Prozent nach oben. Ebay schlug zwar mit dem Gewinn die Prognosen, enttäuschte aber mit dem Umsatz. Erlös- und Gewinnprognose des Unternehmens für das laufende Quartal lagen nur am unteren Rand der Analystenschätzungen. Die Aktie verlor 10,1 Prozent. Für American Express ging es um 2,7 Prozent nach unten. Die Kreditkartengesellschaft verfehlte die Erwartungen auf der Einnahmenseite. Ein enttäuschender Ausblick belastete Alcoa. Die Aktie brach um 13,4 Prozent ein.

Am Rentenmarkt erholten sich die Notierungen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fiel um 3 Basispunkte auf 2,84 Prozent. Teilnehmer sahen eine Gegenbewegung zum Vortag, als das Bekenntnis des Fed-Präsidenten zu schrittweisen Zinserhöhungen Verkäufe ausgelöst hatte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.10 Uhr EUR/USD 1,1662 +0,1% 1,1646 1,1605 EUR/JPY 130,89 -0,0% 130,93 131,09 EUR/CHF 1,1645 +0,1% 1,1637 1,1628 EUR/GBR 0,8952 +0,1% 0,8947 0,8930 USD/JPY 112,23 -0,2% 112,42 112,95 GBP/USD 1,3028 +0,1% 1,3018 1,2997 Bitcoin BTC/USD 7.449,68 +0,1% 7.444,23 7.457,44

Der Dollar legte zunächst auf breiter Front zu, geriet dann aber mit den Trump-Aussagen unter Druck. Der US-Präsident sagte, er sei "nicht begeistert" über die Zinsanhebungen. Der Euro kletterte bis auf 1,1670 Dollar, nachdem er im Vorfeld der Aussagen um 1,16 Dollar gependelt hatte. Später kam er wieder auf 1,1635 Dollar zurück. Beobachter verwiesen zur Begründung für die übergeordnete Dollarstärke auf die robuste Wirtschaftslage in den USA.

Der Dollar stabilisiert im asiatisch geprägten Devisenhandel, nachdem Trump ihn schwach geredet hat. Der breit aufgestellte WSJ-Dollarindex verharrt auf seinem niedrigen Niveau des Vorabends. Damit bleibt der Währungskorb zwar in der Nähe der Junihochs von 2017, aber deutlich unter seinem Vortageshoch. In Asien geht die Sorge um, Trump könnte im Handelsstreit nun auch die Währung als Waffe einsetzen. "Dies könnte sehr ernsthafte Folgen für den Dollar haben", warnt Marktanalyst Omer Esiner von Commonwealth Foreign Exchange.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,70 69,46 +0,3% 0,24 +17,3% Brent/ICE 72,72 72,58 +0,2% 0,14 +12,6%

