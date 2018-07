Wie geht es mit Netflix weiter nach den Quartalszahlen? Jetzt kaufen?

Symbol:WKN:ISIN:Netflix ist ein Videostream-Anbieter und bietet seinen Kunden Online-Filme, Fernsehsendungen und Internet-Abos.Die Aktie hat am 17. Juli Quartalszahlen veröffentlich und die Marktteilnehmer haben vorerst äußerst negativ darauf reagiert. Bei der Eröffnung kam es zu einem großen Gap nach unten bis zu 344 USD. Am gleichen Tag wurden die zwischenzeitlichen Verluste wieder aufgekauft und der Kurs hat wieder die 385,60 USD-Marke erreicht. Solche Tage bieten sehr gute Möglichkeiten für den kurzfristigen Handel und können von Daytradern auf Grund der hohen Volatilität genutzt werden.Der Aufwärtstrend mit der Unterstützung bei 378 USD wurde vorerst gebrochen und jetzt stellt sich die Frage: „Wie geht es mit Netflix weiter?“Chart vom 19.07.2018363,42USDNach den Quartalszahlen kam es zu zwei weiteren roten Kerzen unter den EMAs. Zwei Szenarios könnten demnächst auftreten: Die Aktie nimmt Fahrt nach Süden auf und bricht den 345 USD-Bereich und bildet ein neues Tief oder die Richtung dreht und der Kurs steigt über die EMAs, konsolidiert darüber und bereitet sich für neue Hochs vor. In beiden Fällen wäre vorerst Geduld gefragt, bis sich das nächste Setup entwickelt und das Bild klarer wird. Sollte es zur Konsolidierung über die EMAs und zu positiven Umkehrkerzen darüber kommen, wären Long-Setups denkbar. Wenn wir hingegen neue Tiefs sehen, wäre es sinnvoll abzuwarten und nach einem Pullback Ausschau zu halten.Die Quartalszahlen werden wieder im Oktober bekannt gegeben und bis dahin ist genügend Zeit vorhanden um ggf. den ein- oder anderen Trade umzusetzen.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at