Deutsche Staatsanleihen haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future geringfügig um 0,02 Prozent auf 163,11 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,33 Prozent.

Die Kritik des US-Präsidenten Donald Trump an der Zinspolitik der amerikanische Notenbank Fed zeigte bisher vergleichsweise wenig Reaktion am deutschen Rentenmarkt. In einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC hatte Trump gesagt, er sei "nicht begeistert" von steigenden Zinsen. Außerdem hatte er hinzugefügt: "Es gefällt mir nicht, dass wir all die Arbeit in die Wirtschaft stecken und dann sehe ich wie die Zinsen steigen."

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Handel am deutschen Rentenmarkt. Kurz vor dem Wochenende stehen keine wichtigen Konjunkturdaten in der Eurozone und in den USA auf dem Programm, die für mehr Bewegung bei den Kursen der Bundesanleihen sorgen könnten./jkr/jha/

