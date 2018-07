Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Microsoft hat im vierten Geschäftsquartal von seinem boomenden Cloud-Geschäft profitiert und die Erwartungen übertroffen. Der Gewinn kletterte im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2017/18 um 9,9 Prozent auf 8,87 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,14 Dollar, auf bereinigter Basis bei 1,13 Dollar. Von S&P Global Market Intelligence befragte Analysten hatten mit 1,08 Dollar gerechnet. Der Umsatz legte auf 30,09 von 25,61 Milliarden Dollar zu, das war ein Plus von 17 Prozent. Hier waren die Beobachter von 29,23 Milliarden ausgegangen. Das Cloud-Angebot namens Azure legte um 89 Prozent zu. Das Segment "Intelligent Cloud", zu dem auch Azure gehört, steigerte den Umsatz um 23 Prozent auf rund 9,6 Milliarden Dollar. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal kam im Handel gut an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:30 General Electric Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine Daten angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.804,20 -0,04% Nikkei-225 22.659,35 -0,46% Hang-Seng-Index 28.122,62 +0,40% Kospi 2.289,71 +0,33% Schanghai-Composite 2.812,46 +1,44% S&P/ASX-200 6.278,50 +0,25%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach schwachen Vorgaben aus den USA zeigen sich die Aktienmärkte zunächst überwiegend mit Abgaben. Denn setzt eine Erholung ein. Analysten sagen, die Handelsgespräche seien keineswegs tot. Das beherrschende Thema liefert wieder einmal US-Präsident Donald Trump: Der hat die Politik der Fed kritisiert. Er sei "nicht begeistert" von den Zinserhöhungen der Federal Reserve, sagte Trump. Er hoffe, die Federal Reserve werde aufhören, die Zinsen anzuheben. Er habe den Eindruck, dass die USA dadurch benachteiligt würden, da die Zentralbanken in Europa und Japan eine lockere Geldpolitik beibehielten. Damit schwächt er den Dollar. In Schanghai setzte sich die Abwärtstendenz der Vortage vor dem Hintergrund des Handelsstreits mit den USA fort. Trump drohte einmal mehr mit Importzöllen auf Autos. Immobilienwerte und Versorgertitel gehören zu den schwächsten Werten. Die chinesischen Behörden dürften ihre Unterstützung für die Chipindustrie und andere High-Tech-Produktionssektoren verstärken, um die Wirtschaft zu stärken, anstatt die Immobilienvorschriften zu lockern und die Infrastrukturprojekte zu erhöhen, heißt es. Zudem drückte der schwache Yuan auf die Stimmung der Anleger. Chinas Notenbank setzte den Referenzkurs der Landeswährung zum Dollar auf den tiefsten Stand seit annähernd zwei Jahren - trotz der Trump-Aussagen und der übergeordneten Dollarschwäche. Kurz zuvor hatte sich Trump darüber beschwert, dass der Yuan immer billiger werde. Die USA werde durch die Abwertung benachteiligt. Die Renminbi-Abwertung gilt als mögliche Antwort Chinas auf die US-Zölle. An der Tokioter Börse gibt der Nikkei-Index den zweiten Tag in Folge nach. Sorgen vor einer Verschärfung des Handelskonfliktes mit den USA drückten vor allem auf Aktien von Exportunternehmen, die zudem unter dem starken Yen zu leiden haben. Der feste Yen geht auf die Trump-Aussagen zurück.

US-NACHBÖRSE

Im Zentrum des Interesses stand dabei der Geschäftsausweis von Microsoft. Der Softwaregigant hat im vierten Geschäftsquartal von seinem boomenden Cloud-Geschäft profitiert und die Erwartungen übertroffen. Der Kurs kletterte um 3,3 Prozent. Skyworks Solutions legten um 3,0 Prozent zu. Der Halbleiterkonzern übertraf mit seinen Drittquartalszahlen die Markterwartungen klar. Besonders gut kam die erhöhte Dividende an. Capital One gewannen 2,1 Prozent. Das Finanzinstitut hatte ebenfalls keine Mühe, mit seinen Zweitquartalszahlen die Marktprognosen zu schlagen. Intuitive Surgical zogen um 2,6 Prozent an. Auch der Medizintechnikkonzern schnitt im zweiten Quartal bei Ergebnis und Erlös besser als vom Markt gedacht ab. Nach Vorlage von Erstquartalszahlen ging es für die Titel von Cintas um 0,1 Prozent nach oben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.064,50 -0,53 -134,79 1,40 S&P-500 2.804,49 -0,40 -11,13 4,90 Nasdaq-Comp. 7.825,30 -0,37 -29,15 13,35 Nasdaq-100 7.352,36 -0,51 -37,77 14,94 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 733 Mio 707 Mio Gewinner 1.771 1.607 Verlierer 1.185 1.356 Unverändert 112 121

Etwas leichter - Nach dem positiven Lauf der vergangenen Tage ist es an der Wall Street zu Gewinnmitnahmen gekommen. Zwar musste der Markt einige Konjunkturdaten verarbeiten, im Mittelpunkt des Interesses stand aber die Bilanzsaison. Dabei überwogen diesmal eher die Enttäuschungen. Daneben drängte sich das Thema Handelsstreit wieder in den Vordergrund. US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung wiederholt, Autos aus Europa mit Strafzöllen zu belegen. Travelers hatte zwar mit den Einnahmen die Erwartungen übertroffen, die Gewinnerwartungen jedoch deutlich verfehlt. Die Aktie fiel um 3,7 Prozent. Philip Morris hatte zwar im Quartal überraschend gut abgeschnitten, war aber pessimistisch für den Rest des Jahres. Das drückte die Aktie um 1,5 Prozent. Umsatz und Gewinn von IBM übertrafen die Erwartungen. Für die Aktie ging es um 3,3 Prozent nach oben. Ebay schlug zwar mit dem Gewinn die Prognosen, enttäuschte aber mit dem Umsatz. Erlös- und Gewinnprognose des Unternehmens für das laufende Quartal lagen nur am unteren Rand der Analystenschätzungen. Die Aktie verlor 10,1 Prozent. Für American Express ging es um 2,7 Prozent nach unten. Die Kreditkartengesellschaft verfehlte die Erwartungen auf der Einnahmenseite. Ein enttäuschender Ausblick belastete Alcoa. Die Aktie brach um 13,4 Prozent ein.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,59 -1,6 2,60 138,5 5 Jahre 2,74 -2,7 2,77 81,5 7 Jahre 2,80 -3,9 2,84 55,0 10 Jahre 2,84 -3,3 2,87 39,3 30 Jahre 2,96 -2,9 2,99 -11,0

Am Rentenmarkt erholten sich die Notierungen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fiel um 3 Basispunkte auf 2,84 Prozent. Teilnehmer sahen eine Gegenbewegung zum Vortag, als das Bekenntnis des Fed-Präsidenten zu schrittweisen Zinserhöhungen Verkäufe ausgelöst hatte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:56 % YTD EUR/USD 1,1666 +0,2% 1,1646 1,1613 -2,9% EUR/JPY 131,04 +0,1% 130,93 131,18 -3,1% EUR/GBP 0,8954 +0,1% 0,8947 0,8916 +0,7% GBP/USD 1,3028 +0,1% 1,3018 1,3024 -3,6% USD/JPY 112,33 -0,1% 112,42 112,97 -0,2% USD/KRW 1132,80 -0,3% 1135,76 1134,72 +6,1% USD/CNY 6,7767 +0,0% 6,7751 6,7586 +4,2% USD/CNH 6,7981 +0,1% 6,7893 6,7886 +4,4% USD/HKD 7,8488 -0,0% 7,8494 7,8493 +0,5% AUD/USD 0,7375 +0,2% 0,7358 0,7375 -5,7% NZD/USD 0,6759 +0,1% 0,6750 0,6752 -4,8% Bitcoin BTC/USD 7.430,23 -0,2% 7.444,23 7.328,44 -45,6%

Der Dollar legte zunächst auf breiter Front zu, geriet dann aber mit den Trump-Aussagen unter Druck. Der US-Präsident sagte, er sei "nicht begeistert" über die Zinsanhebungen. Der Euro kletterte bis auf 1,1670 Dollar, nachdem er im Vorfeld der Aussagen um 1,16 Dollar gependelt hatte. Später kam er wieder auf 1,1635 Dollar zurück. Beobachter verwiesen zur Begründung für die übergeordnete Dollarstärke auf die robuste Wirtschaftslage in den USA.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,75 69,46 +0,4% 0,29 +17,4% Brent/ICE 72,88 72,58 +0,4% 0,30 +12,9%

Am Ölmarkt drehte der Preis für US-Leichtöl der Sorte WTI ins Plus, nachdem der saudi-arabische Opec-Gouverneur mitgeteilt hat, die Ölexporte seines Landes lägen im Juli voraussichtlich auf dem Niveau des Juni. Im August sollten sie aber um 100.000 Barrel pro Tag zurückgehen. Er versicherte auch, Saudi-Arabien habe nicht die Absicht, den Markt mit einem Überangebot zu überschwemmen. Der WTI-Preis stieg zum Settlement um 1 Prozent auf 69,46 Dollar. Zeitweise hatte WTI am Donnerstag den tiefsten Stand seit einem Monat erreicht. Der Brentpreis verlor dagegen 0,5 Prozent und notierte bei 72,56 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,06 1.222,97 -0,1% -0,91 -6,2% Silber (Spot) 15,35 15,32 +0,3% +0,04 -9,3% Platin (Spot) 809,05 806,50 +0,3% +2,55 -13,0% Kupfer-Future 2,72 2,69 +1,2% +0,03 -18,3%

Die Feinunze Gold erholte sich zwischenzeitlich mit Trumps Attacke auf die straffe Geldpolitik. Das zinslose Gold profitiert üblicherweise von einem Niedrigzinsumfeld. Später gab Gold wieder etwas nach, so dass die Feinunze auf Tagesbasis 0,4 Prozent abgab auf 1.222 Dollar. Im Tagestief war sie auf 1.212 Dollar gefallen, im Hoch kletterte sie auf 1.229 Dollar. Der Preis für Kupfer fiel auf ein Jahrestief. Teilnehmer zeigten sich besorgt wegen der US-Handelspolitik.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-AUßENPOLITIK

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 20, 2018 02:01 ET (06:01 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.