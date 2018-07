FRANKFURT (Dow Jones)--Nahezu unverändert sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt im frühen Handel um 1 Tick auf 163,15 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,16 Prozent und das -tief bei 163,09 Prozent. Der Umsatz ist mit rund 6.500 Kontrakten eher gering. Händler sehen derzeit keine Impulse für den Rentenmarkt. Bis zur EZB-Sitzung in der kommenden Woche könne die Seitwärtsbewegung anhalten, heißt es. Der Bobl-Futures verliert 1 Tick auf 132,19 Prozent.

July 20, 2018 02:33 ET (06:33 GMT)

