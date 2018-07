Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Eon mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 10,50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Er bevorzuge unter den deutschen Versorgern die Aktien von RWE, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei Eon sehe er kein Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen für die Jahre bis 2020. In sein Modell bezog er nun die geplante Übernahme von Innogy mit ein./tih/la Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-07-20/09:06

ISIN: DE000ENAG999