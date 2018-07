Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex hat gestern nach zwei starken Handelstagen einen Rücksetzer erlebt. Der DAX rutschte 0,6 Prozent ab und schloss bei 12.686 Punkten. Am Dienstag und Mittwoch hatte er noch jeweils über 100 Punkte zugelegt. Marktidee: Alcoa Alcoa hat die Märkte in dieser Woche mit den Zahlen für das zweite Quartal enttäuscht. Der Konzern musste die Gewinnziele für das Gesamtjahr nach unten korrigieren. Die Meldungen kamen an der Börse nicht gut an. Die Aktie rutschte auf ein neues Jahrestief ab. Das charttechnische Bild hat sich damit deutlich eingetrübt.