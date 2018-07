Die Befürworter verbindlicher Maßnahmen schließen sich zusammen: Eine Gruppe 34 europäischer Unternehmen und Organisationen ruft die EU auf, Mindestanteile für Recyclingkunststoff in bestimmten neuen Produkten verbindlich festzulegen. Die erforderlichen Investitionen von bis zu zehn Mrd € in den Ausbau von Getrenntsammlung, Sortierung und Recycling von Kunststoffabfällen in der EU sind aus ihrer Sicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...