Deutsche Erzeugerpreise weisen auf höheren Preisdruck

Der Preisdruck auf vorgelagerter Ebene nimmt in Deutschland zu. Im Juni stiegen die Erzeugerpreise um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg in dieser Höhe erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Anstieg um 3,0 Prozent. Im Mai hatte die Jahresrate noch 2,7 Prozent betragen. Die Prognose hatte auf ein Plus von 2,9 Prozent gelautet.

Deutsche Steuereinnahmen legen im Juni deutlich zu

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Juni deutlich gestiegen und haben damit ihre Aufwärtsbewegung aus den Vormonaten fortgesetzt. Sie legten ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 18,7 Prozent zu, wie das Bundesfinanzministerium bekanntgab. "Die Zuwachsrate ist allerdings durch die Rückzahlung der Kernbrennstoffsteuer erheblich überzeichnet", betonte das Ministerium in seinem Monatsbericht. Ohne Berücksichtigung dieses Sachverhalts ergebe sich dennoch ein Anstieg der Steuereinnahmen um 8,0 Prozent.

Preise in Japan steigen im Juni nur leicht

Die Teuerung in Japan kommt nur langsam in Gang und ist nach wie vor weit vom Ziel der Notenbank entfernt. Im Juni beschleunigten sich die Preise in der Kernrate unter Ausschluss der schwankungsanfälligen Nahrungsmittelpreise mit 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr immerhin das erste Mal in vier Monaten, wie aus Daten der Regierung hervorgeht. Es ist damit der 18. Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Folge.

China schickt Yuan-Kurs nach Trump-Kommentaren in die Tiefe

China hat den Yuan am Freitag weiter geschwächt, nur Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump die Talfahrt der chinesischen Währung angeprangert hatte. Beim täglichen Fixing des Wechselkurses legte die People's Bank of China (PBoC) den Referenzkurs des Dollar auf 6,7671 Yuan fest und führte die chinesische Währung damit um 0,9 Prozent tiefer. Das ist der größte Rückgang innerhalb eines Tages seit zwei Jahren.

Trump: Bin "nicht glücklich" über Zinserhöhungen der Fed

US-Präsident Donald Trump hat die Politik der US-Notenbank kritisiert. Er sei "nicht glücklich" über die Zinserhöhungen der Federal Reserve, sagte Trump in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. Er hoffe, die Notenbank werde aufhören die Zinsen zu erhöhen. Mit seinen Aussagen weicht Trump von der Konvention ab, nach der sich Präsidenten mit Kommentaren zu geldpolitischen Maßnahmen der Notenbank zurückhalten.

Trump lädt Putin für zweiten Gipfel nach Washington ein

Ungeachtet der heftigen Kritik an seinem Auftritt mit Wladimir Putin in Helsinki will sich US-Präsident Donald Trump noch in diesem Jahr erneut mit dem russischen Staatschef treffen. Wie das Weiße Haus mitteilte, sind Gespräche über einen Besuch Putins in Washington "im Gange". US-Geheimdienstdirektor Dan Coats zeigte sich überrascht von der Ankündigung und sagte, er habe nach wie vor keine Kenntnis vom Inhalt des Vier-Augen-Gesprächs zwischen Trump und Putin in Helsinki.

US-Geheimdienstdirektor weiter ohne Kenntnis von Inhalt des Trump-Putin-Gesprächs

US-Geheimdienstdirektor Dan Coats hat auch Tage nach dem Vier-Augen-Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin in Helsinki keine Kenntnis vom Inhalt der Unterredung. "Ich weiß nicht, was bei diesem Treffen passiert ist", sagte Coats am Donnerstag bei einem Sicherheitsforum in Aspen im US-Bundesstaat Colorado.

Trump lehnt Vernehmung von US-Vertretern durch Russen ab

US-Präsident Donald Trump will die Vernehmung von US-Vertretern durch russische Justizvertreter nicht erlauben. "Dies ist ein Vorschlag, der in aller Aufrichtigkeit von Präsident (Wladimir) Putin gemacht worden ist, doch ist Präsident Trump nicht einverstanden", sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders. Die Vorstellung, dass US-Bürger durch russische Justizvertreter vernommen würden, war in Washington auf Empörung gestoßen.

China und Russland gegen Stopp von Öllieferungen an Nordkorea

China und Russland haben sich einer Forderung der USA nach einem Stopp der Öllieferungen an Nordkorea entgegengestellt. Die beiden Nachbarstaaten des international isolierten Landes forderten zusätzliche Informationen und sechs Monate mehr Zeit zur Prüfung von Vorwürfen der USA, wonach Nordkorea gegen UN-Sanktionen verstößt, wie russische und chinesische Diplomaten bei den Vereinten Nationen mitteilten.

Luftraum in Belgien nach Technikpanne wieder geöffnet

Eine technische Panne hat am Donnerstag zu einer vorübergehenden Sperrung des belgischen Luftraums geführt. Grund dafür war ein Problem mit der Datenerfassung der Flugpläne, wie ein Sprecher der Flugsicherung Belgocontrol sagte. Das Problem wurde später behoben, der Luftraum schrittweise wieder geöffnet.

Saudi-Arabien will fünf Kriegsschiffe mit spanischer Firma bauen

Saudi-Arabien will zusammen mit dem spanischen Rüstungskonzern Navantia fünf Kriegsschiffe bauen. Wie saudi-arabische Staatsmedien berichteten, unterzeichnete der staatliche saudi-arabische Rüstungskonzern Sami eine Vereinbarung mit Navantia zur Entwicklung und Herstellung von fünf Korvetten vom Typ Avante 2200. Beginn des Projekts soll demnach im Herbst sein; das letzte Schiff soll im Jahr 2022 ausgeliefert werden.

