Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Nach dem Knick am Vortag nimmt der Leitindex SMI damit behutsam wieder seine Aufwärtsbewegung auf - trotz negativen Vorgaben aus Übersee. Die Stimmung bleibt aber zurückhaltend, auffällige Kursausschläge nach oben bleiben bei den Blue Chips aus.

Am Vorabend hatte der SMI nach einem positiven Start knapp im Minus geschlossen. Anlass war die Wall Street, wo dem Dow Jones nach fünf Handelstagen mit Gewinnen die Luft ausging. Dies vermochten nicht einmal die robusten Konjunkturdaten aus den USA zu verhindern. Angesichts gemischt ausgefallenen Unternehmenszahlen und den Sorgen um den internationalen Handelsstreit legte die Wall Street den Rückwärtsgang ein. Für Aufsehen sorgte ...

