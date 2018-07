Das Bruttoinlandsprodukt von Nordkorea ist schätzungsweise um 3,5 Prozent geschrumpft. Einen so starken Einbruch gab es zuletzt vor 20 Jahren. Grund dafür sind die starken Sanktionen.

Die internationalen Sanktionen lassen die Konjunktur Nordkoreas so stark einbrechen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die südkoreanische Zentralbank (BOK) schätzte am Freitag, dass das Bruttoinlandsprodukt im Nachbarland 2017 um 3,5 Prozent geschrumpft sei. Demnach brach die Industrieproduktion um 8,5 Prozent ein und damit ebenfalls so stark wie zuletzt 1997. Grund sei der beschränkte Zugang Nordkoreas zu ...

