Ludwigsburg (pta004/20.07.2018/09:20) - 20.07.2018. Die im Mittelstandssegment m:access notierte IT Competence Group erweitert ihre Produkt- und Dienstleistungspalette. Das Unternehmen, das sich unter anderem auf Beratungs- und Betriebslösungen von IT-Infrastrukturen spezialisiert hat, fungiert ab sofort als Vertriebspartner von SoftwareCentral.



SoftwareCentral automatisiert und vereinfacht IT Prozesse mit einem cloud-basierten Tool, welches unter dem Dach der dänischen Mansoft entwickelt wurde. Das Unternehmen arbeitet täglich daran Microsoft SCCM zu vereinfachen. Weltweit werden mehr als 2,5 Millionen IT-Arbeitsplätze mit SoftwareCentral verwaltet.



"Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren bei Kunden mit den Werkzeugen von SoftwareCentral und sind davon überzeugt, dass wir mit der Partnerschaft nun unsere Managed Services rund um den qualifizierten Windows 10 Desktop ausbauen können.", so Karl Gerber, Vorstand der Tochtergesellschaft ITCG AG.



Andreas Spiegelhauer, CEO SoftwareCentral, ergänzt: "Die IT Competence Group ist mit ihrer Größe und ihrem engen Kontakt zu Kunden ein starker Player auf dem deutschen Markt und ein perfekter Partner für eine solide Zusammenarbeit mit SoftwareCentral. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit einem Partner, der eine starke Marktposition und großes Know-How rundum Microsoft SCCM besitzt und damit sehr gut zu unserem SCCM Optimierungswerkzeug passt. Zudem passen die Erfahrungen der IT Competence Group mit Software-Paketierung sehr gut zu uns, da wir dieses Jahr unser neues Softwareprodukt, Smart Package Studio, auf den Markt bringen werden."



Der Einsatz der beiden Produkte, SoftwareCentral und Smart Package Studio, wird den Kunden der IT Competence Group helfen Zeit und Kosten zu sparen, und alltägliche Client Management Aufgaben spürbar erleichtern.



Über Microsoft SCCM



Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) ist ein Verwaltungs-Tool, mit dem Administratoren Anwendungen und Geräte in einem Unternehmen bereitstellen und absichern können. System Center Configuration Manager ist Teil von Microsofts Management Suite System Center. SCCM ermöglicht über eine einzige Verwaltungskonsole das Management von Anwendungen, die unter anderem über Microsoft App-V, Microsoft Enterprise Desktop Virtualization oder auch Citrix XenApp bereitgestellt werden. Anschließend können Bereitstellung und Aktualisierungen verwaltet werden, um beispielsweise automatisiertes Security-Patching durchzuführen.



Über SoftwareCentral



Bei SoftwareCentral dreht sich alles um Einfachheit. Ziel ist es, Produkte zu schaffen, die einfach zu installieren, einfach zu konfigurieren und einfach zu bedienen sind. Die Produkte sollen die IT-Prozesse vereinfachen und neue Möglichkeiten für Systemadministratoren schaffen. Letztendlich kann der Wert der Lösungen in niedrigeren operativen IT-Kosten, reduzierter Arbeitsbelastung für IT-Spezialisten und produktiveren Mitarbeitern gemessen werden.



Über IT Competence Group SE



Die IT Competence Group SE ist eine wachstumsstarke IT-Dienstleistungsgruppe im deutschsprachigen Raum. Sie verbindet die Vorteile einer börsennotierten Unternehmensgruppe mit den Tugenden mittelständisch geführter Einheiten. Das operative Geschäft wird in der ITCG AG, Sinnwell AG, proMX GmbH und Desksite GmbH abgebildet. Mit über 220 Mitarbeitern bietet man von der Beratung bis zur Implementierung maßgeschneiderte Lösungen zu allen Fragen rund um das Thema IT-Infrastruktur und Business Solutions an. Zu den Kunden der IT Competence Group SE zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovative mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Systeme, intelligente Softwarelösungen und flexible Personaldienstleistungen strategische Vorteile sichern.



