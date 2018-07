Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Wochenende findet in Argentinien ein weiteres Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankchefs statt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Thematisch gehe es u. a. auch um die künftigen Chancen und Risiken für die globale Wirtschaft. Dabei dürften neben den Problemen in vielen Schwellenländern vor allem die sich zuletzt verschärfenden internationalen Handelsstreitigkeiten im Blickpunkt stehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...