An der IFAS, Fachmesse für den Gesundheitsmarkt, präsentieren

Aussteller ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen. Zusätzlich

finden im Forum Vorträge und Podien zu aktuellen Themen des

Gesundheitswesens statt. Dieses Jahr steht das Programm unter dem

Motto «Sicher in die Zukunft». Für die IFAS Innovation Challenge, die

erstmals durchgeführt wird, wurden 51 Dossiers eingereicht. Man darf

gespannt sein, welche herausragende Idee am 25. Oktober den ersten

Preis abholen wird.



Das IFAS Forum beleuchtet dieses Jahr verschiedene Aspekte einer

gelingenden, sicheren Gesundheitsversorgung. Patienten- und

Datensicherheit, Versorgungssicherheit, die sichere Umsetzung von

ICT-Projekten und die damit zusammenhängende Investitionssicherheit

werden unter die Lupe genommen. Ein abendfüllendes Thema sind zudem

die neuen EU-Regulierungen für Medizinprodukte (MDR) sowie

In-vitro-Diagnostika (IVDR), welche die MedTech-Industrie vor grosse

Herausforderungen stellen. Vorträge, Erfahrungsberichte und ein

Podium bringen Licht in das komplexe Thema. Im Rahmen der Sonderschau

«Hotellerie im Gesundheitswesen» finden Referate über Lebens- und

Wohnqualität für Menschen im Alter oder mit Krankheit statt.

Messeleiter Heinz Salzgeber schätzt das hochkarätige Programm,

welches die IG eHealth für das Forum auf die Beine gestellt hat: «Es

vermittelt aktuellstes Wissen, beleuchtet kontroverse Themen und

bietet die Chance, das eigene Netzwerk zu erweitern».



IT-Branche füllt eine ganze Halle



Mit bereits mehr als 330 Ausstellern ist die IFAS auf Kurs. Dem

aktuellen Trend entsprechend, ist die IT-Branche besonders gut

vertreten: «Die Halle 7 ist bis auf den letzten Standplatz

ausgebucht», erläutert Heinz Salzgeber. Auch die Bereiche

Medizintechnik sowie Sport, Fitness und Physiotherapie fallen mit

erfreulich hoher Präsenz auf. Die Jobmesse CareFair wartet mit einem

breiten Spektrum an Unternehmen auf. Auch grosse Arbeitgeber der

Branche wie etwa die Kantonsspitäler Baselland und St. Gallen oder

die Alterszentren Stadt Zürich sind angemeldet. Die CareFair ist eine

geschätzte Plattform für Stellensuchende und Arbeitgeber, um sich

unverbindlich kennenzulernen.



Sonderschau thematisiert Leben im Alter



Zu den bewährten Schwerpunkten der IFAS zählt die Sonderschau

«Hotellerie im Gesundheitswesen» zum Thema «Lebensqualität im Alter».

Acht Aussteller zeigen ihre Innovationen, die vor allem für

Entscheider aus Heimen, Rehakliniken und Spitälern interessant sind.

Denn die neue Generation älterer Menschen zeichnet sich durch

differenzierte Lebenslagen und Lebensstile aus - sie haben

dementsprechend individuelle Bedürfnisse bezüglich Komfort,

Verpflegung oder Sicherheit.



51 Dossiers für Innovationspreis eingereicht



Erfolgreich angelaufen ist die erstmals im Rahmen der IFAS

durchgeführte Innovation Challenge, ein Wettbewerb für Start-ups aus

dem Gesundheitswesen. «51 Jungunternehmen haben ein Dossier

eingereicht», freut sich Salzgeber. Eine Jury nominiert die zehn

Besten - diese dürfen an der IFAS ihr Produkt oder ihre

Dienstleistung präsentieren. Am Donnerstagnachmittag, 25. Oktober

2018, findet an der Messe IFAS die Preisverleihung statt.



Gratis Tickets



Ab September 2018 können auf www.ifas-messe.ch Tickets gratis

heruntergeladen werden. Die Messe ist von Dienstag, 23. Oktober bis

Freitag, 26. Oktober von 9 bis 17 Uhr, geöffnet. Auch das

detaillierte Forum-Programm wird ab September auf der Website zu

finden sein.



Programm IFAS Forum

Aktuelle Informationen ab September auf www.ifas-messe.ch



Dienstag, 23. Oktober 2018, 10.30 Uhr,

Medienkonferenz: Keynotes und Podium zur Sicherheit im

Gesundheitswesen



Dienstag, 23. Oktober 2018, 17-19.15 Uhr

Neue MDR-/IVDR-Regulierung der EU: Lösungsansätze für KMU



Mittwoch, 24. Oktober 2018, 9 Uhr

Hotellerie im Gesundheitswesen



Mittwoch, 24. Oktober 2018, 13.30-16.30 Uhr

Solution Presentations



Donnerstag, 25. Oktober 2018, 9 Uhr

Hotellerie im Gesundheitswesen



Donnerstag, 25. Oktober 2018, 13.30-16.30 Uhr

Versorgungssicherheit durch Physiotherapie



Freitag, 26. Oktober 2018, 10-12 Uhr

Forum Praxisinformatik



Freitag, 26. Oktober 2018, 14-16 Uhr

Versorgungssicherheit durch interprofessionelle Versorgungsnetzwerke



Die Forumsveranstaltungen können kostenlos und ohne Voranmeldung

besucht werden. Änderungen vorbehalten.



IFAS 2018 im Überblick



Die IFAS findet vom 23. bis 26. Oktober 2018 in der Messe Zürich

statt. Fachleute aus dem Gesundheitswesen erhalten einen Überblick

über Trends, innovative Dienstleistungen und neue Produkte. Vertreten

sind Aussteller aus den Bereichen Medizintechnik, Diagnostik,

Rehabilitation, Pflege, Hotellerie, Verbrauch, Informatik,

Organisation und Einrichtung sowie - im Rahmen der integrierten

Jobmesse CareFair - Arbeitgeber aus dem Gesundheitswesen.

www.ifas-messe.ch



