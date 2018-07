Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Aktie sei vom Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin aussichtsreicher als die meisten Wettbewerber, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Volkswagen dürfte es gelingen, die Kontrollmehrheit des Nutzfahrzeughersellers Navistar noch in diesem Jahr zu erhalten, ohne dafür das Kapital zu erhöhen./mf/zb Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-07-20/09:53

ISIN: DE0007664039