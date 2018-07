Wirtschaftsminister Peter Altmaier soll den Handelskrieg abwenden, die Energiewende retten und die Wirtschaft wieder für die CDU erwärmen. Klingt nicht nur nach zu viel, ist es auch.

Vor Kurzem hat Peter Altmaier sich seine Welt gemacht, wie sie ihm gefällt. Die Ahnengalerie der ehemaligen Wirtschaftsminister fristete ein tristes Dasein in einer der hinteren Ecken des an hinteren Ecken nicht gerade armen Berliner Dienstsitzes. Bis Altmaier kam. Der neue Hausherr tauschte die schnöden Fassungen der Schwarz-Weiß-Porträts gegen golden schimmernde Rahmen und ließ seine Vorgänger schön symmetrisch ins Foyer hängen. Dort prangen sie nun prominent, Helmut Schmidt etwa und Karl Schiller, Otto Graf Lambsdorff und Sigmar Gabriel. Aber über allen, doppelt so groß aufgezogen, unübersehbar, thront der Urahn, die Legende, der - so sagt es der derzeitige Wirtschaftsminister - Unerreichte und Unerreichbare: Ludwig Erhard.

Peter Altmaier liebt Geschichte, er hortet in seiner Berliner Altbauwohnung in der Nähe des KadeWe allein Hunderte Bücher über Otto von Bismarck. Man darf also davon ausgehen, dass er sich ab und an einen historischen Blick auf sich selbst gestattet: Wie wird meine Bilanz ausfallen? Welches Ansehen werde ich einst genießen? Werden mich die Bürger als Minister unter "ferner liefen" erinnern, wie einen Guttenberg, einen Brüderle? Oder wie einen würdigen Erbfolger des Vaters der Sozialen Marktwirtschaft?

Nach mehr als 40 Jahren ist Altmaier der erste CDU-Mann an der Spitze des Ministeriums. Er muss zeigen, dass der Sachverstand in Sachen Wirtschaft, den seine Partei gern für sich reklamiert, mehr ist als eine Wahlkampffloskel. Und beweisen, dass die Erinnerung an den Begründer des deutschen Wirtschaftswunders mehr ist als pflichtschuldige Traditionshuberei.

Es war Kanzlerin Angela Merkel persönlich, die das Ressort nach der Regierungsbildung zum Hort der marktwirtschaftlichen Renaissance beförderte - und ihrem Vertrauten damit eine ziemlich große Aufgabe übertrug. Altmaier soll mit einem recht machtlosen Ministerium den Verlust des mächtigen Finanzministeriums für die CDU kompensieren. Und die Partei Handwerkern und Mittelständlern, Großunternehmern und Managern wieder zur Wahl empfehlen.

Peter Altmaier sind die ersten Monate, die vielen Aufgaben des Amtes, allerdings schwergefallen. Auf seinen beiden größten Baustellen ist bislang wenig passiert: Den Handelsstreit mit den USA, der den Exportweltmeister bedroht, konnte auch er nicht verhindern. Die Energiewende hat auch er noch nicht wieder angestoßen, sodass die Strompreise weiter steigen könnten. Dann gibt es auch noch die Digitalbranche, die weiter auf eine politische Initialzündung wartet. Und die Wirtschaft, die, nun ja, zusehends zweifelt.

Dabei war Merkels Wahl ja nicht die schlechteste: Der Saarländer hat sich seit Jahren vollständig der Politik verschrieben. Er gilt als klug und bienenfleißig. Kollegen schätzen seine fairen Kompromisse, Mitarbeiter sein inhaltliches Interesse - und sie alle seine unerschöpfliche Freundlichkeit und bacchantische Lebenslust. Über Altmaiers Organisationstalent gibt es allerdings auch eine einhellige Meinung: Er gilt als Chaot. Das fällt im Wirtschaftsministerium aber weniger auf als im Kanzleramt.Als Wirtschaftsminister ist er überall und nirgends, spricht hier und dort, reist, grüßt und debattiert ohne Feierabend - aber er gewinnt dabei noch kein Profil. Müsste der Minister jetzt schon für die Galerie in Öl gemalt werden, ein unbestimmtes Neo-Rauch-Gesicht würde stimmig wirken.

Dass Freundschaft nicht immer gleichbedeutend mit Einigkeit ist, erfährt Altmaier an einem Juliabend in Paris. Dort trifft er seinen Kollegen, den französischen Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire. Die beiden kennen sich seit Jahren, jeder spricht die Sprache des anderen, nur kommen sie an diesem Tag nicht zusammen.

Offiziell ist es Altmaiers Antrittsbesuch, aber sie haben sich in den vergangenen Wochen bereits mehrmals getroffen. Die Stimmung ist ruhig und einander zugetan, nur die Frage bleibt: Wie soll EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker versuchen, den US-Präsidenten von Zöllen auf europäische Autoimporte abzubringen, wenn er in einigen Tagen nach Washington fährt? "Wir werden auf einseitige Angriffe der USA gemeinsam reagieren", sagt Altmaier. "Es gibt noch keinen konkreten Vorschlag, dafür ist es zu früh", sagt Le Maire. Das heißt: Juncker wird sich erst einmal anhören, was Trump ihm vorzutragen hat.

Beamter oder Minister?

Es scheint, als lasse Altmaier derzeit seine wichtigste Gabe im Stich. Er reist, verhandelt und lotet die Wünsche seiner Gegenüber aus, wie gewohnt - aber dann auch Kompromisse schließen, das will ihm im Moment ...

