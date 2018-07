Zürich - Der schweizweit grösste unabhängige Hypothekenvermittler MoneyPark ist bereits seit 2014 mit eigener Filiale in Baar ansässig. Nun werden die Beratungskapazitäten am Standort erweitert. Dafür konnte der erfahrene Finanzexperte Sascha Holtz als neuer Leiter gewonnen werden. Der von der Crédit Suisse kommende Holtz ist Hypothekarspezialist und in der Region bestens vernetzt. MoneyPark unterstreicht mit dem Ausbau die Bedeutung des Standorts Baar und möchte Kunden in der Region verstärkt auf dem gesamten Weg der Immobilienfinanzierung sowie der persönlichen Vorsorge und Steueroptimierung begleiten.

Die Baarer Filiale, eine von schweizweit über 25 Niederlassungen von MoneyPark, wurde 2014 eröffnet und hat in den vergangenen Jahren bereits rund 1'400 Kunden betreut. Mit Sascha Holtz hat MoneyPark einen ausgewiesenen Hypothekarspezialisten ...

