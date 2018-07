Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts006/20.07.2018/10:05) - Im aktuellen Forrester Wave Report "Endpoint Detection and Response Q3 2018" wird ESET als "Strong Performer" eingestuft. Das europäische Sicherheitsunternehmen war einer von zwölf ausgewählten Herstellern, die von Forrester zur Teilnahme eingeladen wurden. In der Auswertung wurden sie als die bedeutendsten Anbieter von EDR-Lösungen (Endpoint Detection and Response, Erkennung und Abwehr von Angriffen auf Endgeräte) identifiziert. Der Report zeigt, "wie jeder Anbieter im Vergleich aufgestellt ist und die Verantwortlichen für Sicherheits- und Risikomanagement (S&R-Profis) dabei unterstützt, die richtigen Entscheidungen zu treffen". In ihrer Analyse von EDR-Lösungen kommentieren die Autoren: "EDR umfasst heute jedes Endgeräte-Produkt, das Verhaltensanalysen durchführt und auf Bedrohungen reagieren kann", wobei die Fähigkeit dazu sehr unterschiedlich ausfällt. Der Report untersucht "die Strategien der verschiedenen Anbieter" und unterteilt den EDR-Markt nach drei Nutzungsszenarien der Kunden: - EP-Lösungen, die automatisch Angriffe erkennen und so die Steuerung und Verwaltung vereinfachen - Lösungen, die eingesetzt werden bei der Bedrohungsentdeckung und Bekämpfung fortgeschrittener Angreifer durch Analysten - Plattformanbieter, die Kernfunktionen in ihr Portfolio integriert haben Auf Grundlage von früheren Untersuchungen, Nutzerbedarfsanalysen sowie Anbieter- und Experteninterviews hat Forrester ein umfassendes Set von 20 Kriterien zur Bewertung der EDR-Anbieter entwickelt. Diese wurden in drei Kategorien eingeteilt: Aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz. ESET erreichte dabei in der Strategiekategorie die höchstmögliche Punktzahl beim Kriterium Marktansatz. Zur Bewertung von ESETs DER-Tool "ESET Enterprise Inspector" heißt es in dem Report: "ESET bietet eine kombinierte EDR/EP-Single-Agent-Lösung mit Funktionen für Reporting und Bedrohungssuche über ein einheitliches Remote-Administrator-Dashboard, das Einblick in all Ihre ESET-Sicherheitsprodukte bietet." Der Bericht hält zudem fest: "Die Informationen werden durchdacht mit intuitiven Bedienelementen dargestellt, während für fortgeschrittene Benutzer, die ihre eigenen Warnmeldungen festlegen möchten, eine leistungsfähigere Funktionalität direkt unter der Haube liegt." Die Haupterkenntnisse des Reports fokussieren sich auf das Wachstum des EDR-Marktes, das darauf zurückgeführt wird, dass "immer mehr S&R-Profis EDR als einen Weg sehen, ihre größten Herausforderungen zu meistern". Er kommt zu dem Schluss, dass dies zum großen Teil darin begründet ist, dass "mehr S&R-Profis zunehmend darauf vertrauen, dass EDR-Anbieter als strategische Partner agieren". Außerdem heißt es darin, dass dadurch, dass "die bestehenden Endpunkt-Technologien veralten und bösartige Cyberkampagnen immer raffinierter werden, Verbesserungen bei der Erkennung von Bedrohungen, der Reaktion darauf und der Suche nach ihnen bestimmen werden, welche Anbieter künftig das Rudel anführen". Der CTO von ESET, Juraj Malcho, sagt: "Wir glauben, dass ESETs Würdigung als 'Strong Performer' im neuesten Forrester Wave: Endpoint Detection and Response Report zeigt, wie hoch unser Engagement dafür ist, ein exzellentes EDR-Tool anzubieten. Wir sind sehr stolz darauf, eine ausgeklügelte Kombination aus starkem Endgeräteschutz und einer EDR-Lösung offerieren zu können. Wir glauben, dass diese Technologie besonders wichtig ist, um den ESET-Kunden eine bessere Sichtbarkeit sowie verbesserte Erkennungs- und Reaktionsmöglichkeiten zu bieten." Pressekontakt: Fink & Fuchs AG Johanna Fritz +49 611 74131 949 johanna.fritz@finkfuchs.de Thorsten Urbanski Head of Communication & PR DACH +49 (0)3641 3114-261 thorsten.urbanski@eset.de Folgen Sie ESET: http://www.ESET.de http://www.welivesecurity.de https://twitter.com/ESET_de https://www.facebook.com/ESET.DACH Über ESET ESET ist ein europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Bratislava (Slowakei). Seit 1987 entwickelt ESET preisgekrönte Sicherheits-Software, die bereits über 110 Millionen Benutzern hilft, sichere Technologien zu genießen. Das breite Portfolio an Sicherheitsprodukten deckt alle gängigen Plattformen ab und bietet Unternehmen und Verbrauchern weltweit die perfekte Balance zwischen Leistung und proaktivem Schutz. Das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetz in über 200 Ländern und Niederlassungen u.a. in Jena, San Diego, Singapur und Buenos Aires. Für weitere Informationen besuchen Sie www.eset.de oder folgen uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter. (Ende) Aussender: Fink&Fuchs AG Ansprechpartner: Johanna Fritz Tel.: +49 611 74141 949 E-Mail: johanna.fritz@finkfuchs.de Website: www.finkfuchs.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180720006

