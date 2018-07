FRANKFURT (Dow Jones)--Behauptet sind Europas Aktienmärkte am Freitag in den Handel gestartet. Die erste Flut an Quartalszahlen ist etwas abgeklungen und die nun vorgelegten Geschäftszahlen überzeugen diesmal nicht in Gänze. Nur von französischen Unternehmen kommen zumeist sehr gute Daten. Oft machen aber nur Umstufungen durch Analysten die Kurse. Daneben ist die Nachrichtenlage eher dünn und Sonderbewegungen angesichts des kleinen Verfalltags an den europäischen Terminbörsen stehen im Fokus. Der DAX fällt um vier Zähler auf 12.683 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zeigt 3.470 Punkten ebenfalls ganz knapp im Minus.

Für den Devisenmarkt liefert wieder einmal US-Präsident Donald Trump den entscheidenden Impuls, nachdem er am Vorabend die Politik der US-Notenbank kritisiert hat. Er sei "nicht glücklich" über die Zinserhöhungen der Federal Reserve, sagte Trump in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. Er hoffe, die Notenbank werde aufhören, die Zinsen zu erhöhen. In der Folge gibt der Dollar nach. Aktuell zeigt sich der Euro bei 1,1640 Dollar, nachdem er mit den Trump-Aussagen zunächst unter die Marke von 1,16 gefallen war.

Kleiner Verfall rückt in den Blick

Am Mittag steht dann der Terminmarkt im Fokus: Dann verfallen die Optionen auf die großen europäischen Aktienindizes, am Abend dann die Optionen auf die Einzelwerte. Da zum kleinen Verfalltag nur Optionen, nicht aber Futures, verfallen, könnte es durchaus zu erratischen Kursausschlägen kommen. Allerdings dürften aufgrund der Sommerferien, und nachdem die Indizes zuletzt deutlich nach oben gelaufen sind, viele Positionen bereits neutralisiert sein, heißt es aus dem Handel. Im DAX sei der Bereich unter 12.650 Punkten stark mit Call-Optionen besetzt, so dass auch dies für einen Rückgang spreche. Auch charttechnisch hat der DAX die vergangenen beiden Tage gezeigt, dass die 200-Tageslinie eine zu hohe Hürde für ihn darstellt, um nach oben zu laufen.

Bei den Versorgerwerten im DAX macht Morgan Stanley die Musik. Die Analysten haben Eon abgestuft und RWE erhöht, entsprechend fallen Eon-Aktien um 0,6 Prozent und RWE legen um 1,2 Prozent zu. Mit Blick auf die Unternehmenszahlen stehen einige bekannt europäische Unternehmen im Fokus, so Spirituosenhersteller Remy Cointreau, der Papierhersteller Stora Enso und Frankreichs Rüstungsschmieden Thales und Dassault Aviation. Die Aktien von Stora brechen in Helsinki um 12 Prozent ein, nachdem die Gewinnerwartung trotz eines Sprungs des operativen EBIT von fast 50 Prozent nicht ganz erreicht worden ist. Stora führt Wachstumsprobleme an, in Skandinavien würden die Bäume knapp, so die Begründung.

Die Aktien des niederländischen Herstellers von Öko-Lebensmitteln, Wessanen, brechen sogar 23 Prozent ein. Hier wurde der Ausblick gesenkt. Allerdings nutzen auch erhöhte Ausblicke oft nichts wie beim französischen Autozulieferer Faurecia. Die Aktien fallen um 4 Prozent, da der Markt noch einen Tick mehr erwartet hatte.

Für die Titel des Flugzeugherstellers Dassault Aviation geht es 1,2 Prozent tiefer. Die Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr sind gut, jedoch hat die Deutsche Bank ihre Empfehlung gesenkt, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn bereits knapp 50 Prozent zugelegt hat. Die auf Elektronik spezialisierte Thales, an der Dassault beteiligt sind, hat starke Daten vorgelegt. Hervorgehoben wird dabei die hohe Profitabilität der Franzosen: Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte konnte die Gewinnmarge über die 10-Prozentmarke gehievt werden. Die Aktien legen 1,2 Prozent zu.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.470,45 -0,03 -1,19 -0,96 Stoxx-50 3.105,66 0,20 6,29 -2,27 DAX 12.682,54 -0,03 -3,75 -1,82 MDAX 26.758,25 0,10 26,44 2,13 TecDAX 2.881,14 0,41 11,84 13,92 SDAX 12.353,10 0,23 28,08 3,92 FTSE 7.701,68 0,23 17,71 -0,15 CAC 5.409,47 -0,14 -7,60 1,82 Bund-Future 163,15% 0,01 2,85 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.31 Uhr Do, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1641 -0,04% 1,1657 1,1605 -3,1% EUR/JPY 130,87 -0,05% 131,00 131,09 -3,3% EUR/CHF 1,1631 -0,06% 1,1643 1,1628 -0,7% EUR/GBP 0,8950 +0,04% 0,8955 0,8930 +0,7% USD/JPY 112,44 +0,01% 112,38 112,95 -0,2% GBP/USD 1,3007 -0,08% 1,3017 1,2997 -3,7% Bitcoin BTC/USD 7.429,40 -0,2% 7.429,59 7.457,44 -45,6% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,63 -0,02 Deutschland 10 Jahre 0,32 0,27 -0,11 USA 2 Jahre 2,60 2,58 0,71 USA 10 Jahre 2,85 2,84 0,44 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,01 Japan 10 Jahre 0,03 0,04 -0,02 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,96 69,46 +0,7% 0,50 +17,7% Brent/ICE 73,18 72,58 +0,8% 0,60 +13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,82 1.222,97 +0,1% +0,85 -6,1% Silber (Spot) 15,41 15,32 +0,6% +0,09 -9,0% Platin (Spot) 812,90 806,50 +0,8% +6,40 -12,5% Kupfer-Future 2,73 2,69 +1,3% +0,03 -18,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2018 04:08 ET (08:08 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.