Der Halbleiterkonzern Skyworks Solutions, Inc. (ISIN: US83088M1027, NYSE: SWKS) wird die Dividende um 19 Prozent auf vierteljährlich 0,38 US-Dollar steigern, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 28. August 2018 (Record day ist der 7. August 2018). Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr gerechnet 1,52 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 102,48 US-Dollar (Stand: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...