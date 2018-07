Beflügelt von einer weiterhin starken Lkw-Nachfrage hat VOLVO im 2. Quartal deutlich mehr verdient und die Markterwartungen übertroffen. Vor allem die gute Marktsituation in Nordamerika, dem größtem Markt für schwere Nutzfahrzeuge, gibt dem schwedischen Unternehmen Rückenwind. Allerdings warnte VOLVO angesichts der rasanten Nachfrage vor Engpässen bei Zulieferern vor allem in Nordamerika. VOLVO steigerte die Umsätze in den drei Monaten um 18 % auf 103,62 Mrd. SEK oder umgerechnet 10 Mrd. €. Das Nettoergebnis kletterte sogar um 59 % auf 9,22 Mrd. SEK. Analysten hatten beim Gewinn nur mit 7,7 Mrd. SEK und Umsätzen von 101,34 Mrd. SEK gerechnet. Die operative Marge steigerte das Unternehmen auf 11,9 von 9,6 %. Damit dürfte VOLVO weiterhin deutlich vor dem Marktführer DAIMLER und auch dem Truckgeschäft von VW liegen, deren Eckzahlen am 26. Juli und 1. August vorgelegt werden. Trotz der weiter angespannten Situation in Teilen der Zulieferkette war die Absatzentwicklung gut und die Profitabilität besser, erklärte VOLVO-CEO Martin Lundstedt. Das Unternehmen arbeite mit seinen Zulieferern nach wie vor intensiv daran, die Nachfrage zu bedienen und Lieferzeiten zu verringern.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen TB-Daily.



