Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever PLC von 4700 auf 4800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum im zweiten Quartal habe zwar unter den Konsensschätzungen gelegen, aber zugleich hätten die Kostensenkungsmaßnahmen weiter beeindruckende Ergebnisse geliefert, schrieb Analyst James Targett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter den Wettbewerbern habe der Nahrungsmittelkonzern die stärksten Fortschritte bei Kostensenkungen und Digitalisierung gemacht, was derzeit noch nicht eingepreist sei./mf/la Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-07-20/10:59

ISIN: GB00B10RZP78