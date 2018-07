Ein technischer Defekt stört derzeit bundesweit die Zulassung von Autos in den Straßenverkehrsämtern. "Wir können die Leute eigentlich nur nach Hause schicken", sagte eine Sprecherin der Stadt Wuppertal. Die Dauer des Problems sei nicht absehbar.

Man bemühe sich, für die Betroffenen kurzfristig Ersatztermine anzubieten. Das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg teilte mit, es handele sich um eine Störung beim Gesamtverband der Versicherer (GDV). Die Zulassungsbehörden seien informiert.

Eine Sprecher des GDV in Berlin bestätigte, dass es seit 7.30 Uhr am Freitag eine Störung bei einer Tochtergesellschaft gebe. Dort arbeite man mit Hochdruck an einer Lösung des Problems./fc/DP/jha

